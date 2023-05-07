Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе кадровые перестановки произошли в аппарате Правительства РК, Антикоррупционной службе, Банке развития Казахстана, а также в местных органах власти Западно-Казахстанской области. Вместе с тем сменились руководители Национального центра развития здравоохранения и Профессиональной футбольной лиги Казахстана. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает традиционный обзор назначений за неделю.

Заместителем руководителя аппарата Правительства РК назначен Кундызбек Абдрасилов .

Абдрасилов Кундызбек Болатович родился в 1982 году. Окончил Университет «Аулие-ата» и Жамбылский гуманитарно-технический университет. Изучал информационные системы, финансы и право. Трудовую деятельность начал в 2005 году в Налоговом комитете по Байзаковскому району Жамбылской области, где прошел путь от внештатного сотрудника до главного специалиста отдела налоговой регистрации. Занимал различные должности в АО «Национальные информационные технологии», Агентстве РК по статистике, Министерстве национальной экономики РК. Возглавлял секретариат министра по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии. В 2014-2018 годах трудился заместителем руководителя, руководителем департамента по статистике города Астаны. В разные годы был советником министра финансов, заместителя Премьер-Министра, Премьер-Министра РК. До настоящего времени работал заведующим секретариатом Премьер-Министра РК.

Заместителем председателя Агентства РК по противодействию коррупции сталДархан Куракбаев.

Куракбаев Дархан Галимтаевич родился в 1983 года в селе Ушкарасу Державинского района Тургайской области (ныне Акмолинской области). Является курсантом Академии финансовой полиции. В разные годы работал дознавателем, следователем, старшим следователем в финансовой полиции по Акмолинской области. В структуре Антикоррупционной службы работает более 10 лет, где был следователем по особо важным делам, заместителем руководителя следственного управления, руководителем специального департамента. С 11 октября 2022 года работал руководителем департамента по противодействию коррупции по Павлодарской области.

Заместителем председателя правления АО «Банк развития Казахстана» назначен Бахытжан Омаров .

Бахытжан Байдилдаевич Омаров родился в 1977 году. Окончил Алматинский институт экономики и статистики по специальности «экономист-бухгалтер». Имеет 20-летний опыт работы в финансовом секторе, из которых 15 лет в Банке развития Казахстана. Трудовую деятельность в БРК начал в 2008 году на позиции главного риск-менеджера, более 7 лет проработал в кредитном блоке, с апреля 2019 был назначен управляющим директором.

Руководителем Национального центра развития здравоохранения назначена Гульнара Кулкаева.

Гульнара Утепергеновна Кулкаева родилась в 1969 году. Окончила Астраханскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело» с квалификацией врач, магистратуру в Нагойском университете (Япония) (Graduate Medical School of Nagoya University) со специализацией «управление здравоохранением». Также получила образования в Евразийском гуманитарном институте имени Гумилева по специальности «юриспруденция», Almaty Management University (Международная академия бизнеса) по специальности «деловое администрирование, магистр делового администрирования». Является кандидатом медицинских наук.

Акимом Жанибекского района Западно-Казахстанской области стал Тимур Шиниязов .

Шиниязов Тимур Серикович родился в 1983 году в Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальностям «финансы и кредит» и «юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2005 году главным специалистом отдела организационно-контрольных работ аппарата маслихата Жанибекского районного. В разные годы работал в аппарате акима Жанибекского района, возглавлял «Центр занятости» города Уральска, был заместителем акима Акжаикского района, заместителем руководителя управления строительства ЗКО, главным инспектором отдела контроля аппарата акима ЗКО. До назначения занимал должность заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО.

Акимом Шынгырлауского района Западно-Казахстанской области назначен Мурат Умралеев.

Умралеев Мурат Амангельдиевич родился в 1981 году в Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени А.С.Пушкина, Западно-Казахстанский государственный университет имени М.Утемисова по специальностям «учитель истории» и «юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2002 году специалистом Бурлинского районного суда. В разные годы работал в отделе внутренней политики и социальной сферы Шынгырлауского района, заведующим государственно-правового отдела городского акимата Уральска, заместителем руководителя аппарата акима Уральска, заместителем руководителя департамента юстиции по ЗКО, руководителем управления по контролю за использованием и охраной земель ЗКО. С мая 2020 года был руководителем управления земельных отношений Западно-Казахстанской области.

Руководителем управления общественного развития Западно-Казахстанской области назначен Нурдильда Ораз.

Ораз Нурдильда Серикулы родился в 1981 году. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «журналистика» и Карагандинскую академию Министерства внутренних дел РК имени Баримбека Бейсенова по специальности «правоохранительная деятельность».

Трудовую деятельность начал в 2003 году корреспондентом-ведущим казахской редакции новостной программы «Информбюро» ТОО «31 канал». В разные годы работал репортером-аналитиком телеканала «Астана», редактором информационно-аналитических программ национального телеканала «Казахстан». В 2009 году перешел в органы внутренних дел, работал руководителем отдела языковой политики и информации департамента внутренних дел Астаны, директором департамента государственного языка и информации Министерства внутренних дел РК - пресс-секретарем министра, а затем официальным представителем министерства. Был заместителем руководителя аппарата Генеральной прокуратуры РК, заместителем генерального директора телеканала «ОРТ-Евразия», советником министра внутренних дел РК. Также работал в департаменте безопасности ТОО «Корпорация Казахмыс».

Руководителем управления координации занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области стала Альмира Тулегенова.

Тулегенова Альмира Мухитовна родилась в 1980 году в Западно-Казахстанской области. Окончила технический колледж Западно-Казахстанского аграрного университета по специальности «бухгалтерский учет и контроль, анализ хозяйственной деятельности» и Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента «Евразия» по специальности «бухгалтерский учет и аудит». Трудовую деятельность начала в 1998 году бухгалтером Подстепновской средней школы Теректинского района. В разные годы в аппарате Теректинского района, где была бухгалтером отдела образования, главным экономистом отдела финансов, главным специалистом районного отдела экономики и бюджетного планирования, заместителем руководителя отдела, руководителем Теректинского районного отдела занятости и социальных программ, руководителем Теректинского районного отдела экономики и финансов. С 2017 года до нового назначения занимала должность руководителя отдела экономики и бюджетного планирования Уральска.

Президентом Профессиональной футбольной лиги Казахстана избран Рафаэль Гарибян.

Гарибян Рафаэль Эдуардович родился в 1986 году в Алматы. Окончил Университет международного бизнеса по специальности «менеджмент», имеет степень магистра по специальности «спортивный менеджмент и бизнес футбола», которую получил в 2009 году в Лондоне. Является воспитанником «Цесны», играл за юношескую сборную Казахстана. Менеджерскую карьеру начал в «Цесне», где реализовал коммерческую стратегию детско-юношеского футбола. Также имеет опыт работы в ФК «Кайрат», где занимал должность директора по маркетингу и стратегическому развитию. Помимо этого, работал на должностях спортивного директора «Кайрата», генерального директора «Кайрат-Москва», а также на руководящей должности в ФК «Шахтер». Был вовлечен в проект по разработке новой стратегии казахстанского футбола. Последнее время занимал должность технического директора Казахстанской федерации футбола.



