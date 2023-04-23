Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На прошлой неделе в стране произошел ряд кадровых перестановок и назначений. О наиболее значимых из них расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Шынгыс Ильясов назначен советником министра энергетики РК. В разные годы работал директором департамента по связям с общественностью Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Региональной службе коммуникаций Актюбинской области, пресс-службе акима Актюбинской области, в Службе центральных коммуникаций Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан. Окончил факультет международных отношений Восточно-Европейского университета, факультет менеджмента Казахско-Русского Международного университета.

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Алим Байел назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Азербайджане.

В 2016 году – руководитель управления международного сотрудничества Министерства Республики Казахстан по делам государственной службы. В 2016–2018 гг. – руководитель управления международного сотрудничества, руководитель управления стратегических разработок Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции. В 2018–2020 гг. – первый секретарь по политическим вопросам Посольства Республики Казахстан в Турции. До назначения Послом Казахстана в Азербайджане был Генеральным консулом Республики Казахстан в Стамбуле.

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Ильясов Магжан Жанботаулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Исландии, Ирландии по совместительству. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации Саржанов Кайрат Асаниязович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

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Нурлан Абдрахим назначен первым заместителем акима Алматинской области. В разные годы работал директором департамента регистрации нормативных правовых актов Министерства юстиции Республики Казахстан; директором департамента подзаконных актов, председателем Комитета по правам интеллектуальной собственности. Работал исполняющим обязанности советника министра юстиции Республики Казахстан. С мая 2021 года - заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

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Виктор Ионенко назначен акимом города Рудный. Трудовую деятельность начал в 1992 году инженером по эксплуатации машинно-тракторного парка совхоза Николаевский Тарановского района Костанайской области. С 2010 года по 2020 год – аким Денисовского района, директор ТОО «АиФ», ТОО «Костанайстройтехнологии», аким Мендыкаринского, Карасуского районов Костанайской области. С сентября 2020 года по июль 2022 года работал заместителем акима Костанайской области. С февраля 2023 года – заместитель акима, исполняющий обязанности акима города Рудный Костанайской области.

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Калия Туренова назначена заместителем акима Петропавловска. Имеет 40-летний трудовой стаж. С 1983-го года работала преподавателем, заведующей отделом по языкам, отделом внутренней политики и социально-культурной сферы, заместителем акима района М. Жумабаева, в национальных компаниях страны. С мая 2017-го года до настоящего назначения руководила аппаратом акима города Петропавловска.

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Талгат Момышев назначен гендиректором Национального центра аккредитации. В 2010 – 2014 годы трудился председателем Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК, затем – председателем Комитета экологического регулирования, государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики РК. В 2017 – 2018 годах работал государственным инспектором Администрации Президента РК; в 2018-2019 г. – заместителем акима Жамбылской области, с 2019 по 2021 год – ответственным секретарем Министерства энергетики РК; руководителем аппарата Министерства энергетики РК, вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

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Ануар Битанов назначен зампредседателя правления НК «QazaqGaz». Имеет опыт реализации нефтегазовых проектов в более, чем 10 странах (Австралия, КНР, США, Индия, Колумбия, Азербайджан, Мексика). Начинал карьеру инженером на месторождении Кашаган в AgipKCO, затем работал в компании Казахойл Актобе и других компаниях на различных должностях, включая руководителя геологической службы. С декабря 2022 года и до настоящего времени входил в состав совета директоров АО «НК «QazaqGaz».

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Олег Щемель назначен руководителем АО «Павлодарэнерго». В 2007 году назначен заместителем главного инженера по эксплуатации филиала «Минская ТЭЦ-4» минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»; c 2013 по 2019 гг. – главный инженер филиала «Минская ТЭЦ-4» минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго». С февраля по октябрь 2019 года работал заместителем генерального директора государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», г. Минск; с 2019 по апрель 2023 гг. – генеральный директор минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго».

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Ербол Толеуов возглавил управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области. В разные годы работал заместителем директора РГКП «ХОЗУ МИД РК» в Астане, директором ТОО «Астана қалалық жарық», заместителем руководителя управления энергетики Астаны, руководителем управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Нур-Султана, заместителем акима Кокшетау, советником министра Министерства индустрии и инфраструктурного развития. С марта 2021 года и до настоящего назначения работал председателем правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ».

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Сабит Дуйсекенов возглавил управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области. С 2014 по 2023 годы работал директором Западного регионального филиала РГКП «Производственное объединение Комитета лесного и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан «Охотзоопром», руководителем Уральского регионального филиала и Актюбинского регионального филиала. С марта 2023 года занимал должность заместителя акима Кобдинского района.

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Данияр Абдыбеков возглавил управление строительства Жамбылской области. В разные годы работал специалистом Каскеленского районного агентства управления регистрации и оценки недвижимости Алматинской области, инженером Карасайского районного Комитета архитектуры и строительства, заместителем управляющего, управляющим Карасайского районного филиала Центра недвижимости Алматинской области, заместителем директора департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области. С ноября 2015 года занимал должность руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области.

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Алпамыс Кушкинбаев назначен акимом Жангалинского района ЗКО. В разные годы работал главным специалистом отделов внутренней политики Уральска, отдела культуры и развития языков Уральска, управления внутренней политики Западно-Казахстанской области, директором культурно-просветительного объединения Уральска, заведующим отделом культуры и развития языков Бурлинского района, руководителем отдела, заместителем акима Бурлинского района. С августа 2022 года по сегодняшний день работал руководителем управления координации занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области.

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Асланбек Саркулов назначен на должность акима Казталовского района ЗКО. В разные годы работал заведующим отделом идеологической и общественно-политической работы Западно-Казахстанского областного филиала НДП «Нур Отан», первым заместителем председателя Уральского городского филиала НДП «Нур Отан». Также работал руководителем отдела внутренней политики Уральска, заместителем акима Сырымского района. С августа 2022 года по сегодняшний день работал заместителем акима Бурлинского района.