Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главным событием минувшей недели стало формирование нового состава Правительства. Как и ожидалось, неделя началась с кадровых назначений и перестановок в государственных органах, квазигосударственном секторе, на региональном уровне. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает традиционный обзор кадровых назначений в Казахстане за неделю.

На прошлой неделе были назначены заместители Премьер-Министра РК. В частности, в Правительстве появилось новое лицо – Мурат Нуртлеу на посту заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел РК. Ранее Мурат Нуртлеу руководил Администрацией Президента с февраля 2022 года. С марта 2019 года – помощник Президента. В январе 2022 года был назначен на пост первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности.

В начале трудового пути был референтом, Атташе Службы Государственного Протокола МИД РК, атташе Посольства Республики Казахстан в Малайзии. Позже занимал пост 2го секретаря Департамента Азии и Африки МИД РК, советника министра иностранных дел, руководителя Секретариата Министра иностранных дел РК, заместителя Руководителя Аппарата Сената Парламента РК, руководителя Аппарата Сената Парламента РК.

2011 год - посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.

2011 год - директор Департамента Азии и Африки МИД РК.

2011-2014 - советник-посланник в ППРК в Женеве (Швейцарская Конфедерация).

2014-2016 - заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента РК.

2016-2019 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Эстонии по совместительству.

2019-2021 - помощник Президента Республики Казахстан.

2021-2022 - заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

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Еще одним заместителем Премьер-Министра – руководителем Аппарата Правительства назначен Галымжан Койшыбаев.

В 1995-2004 годы работал атташе, третьим, первым секретарем, советником, советником-посланником Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

В 2004 году — Полномочный Представитель Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности.

В 2004-2006 годы — главный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2006-2008 годы — Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.

В 2008-2012 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Литовской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Латвийской Республике, Эстонской Республике и Финляндской Республике по совместительству.

В 2012-2016 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Эстонской Республике по совместительству.

С 2016 года занимал должность заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.

26 марта 2019 года Постановлением Правительства назначен Руководителем Канцелярии Премьер-Министра РК.

18 сентября 2019 года Указом Президента РК назначен Руководителем Канцелярии Премьер-Министра РК.

18 января 2021 г. Указом Президента РК переназначен на должность Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.

11 января 2022 Указом Президента РК вновь назначен Руководителем Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

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А первым заместителем Премьер-Министра переназначен Роман Скляр.

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Серик Жумангарин также был переназначен заместителем Премьер-Министра – министром торговли и интеграции РК.

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Свой пост также сохранил Алтай Кульгинов – заместитель Премьер-Министра РК.

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Ерулан Жамаубаев был переназначен заместителем Премьер-Министра – министром финансов РК.

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В кабинете министров появилось еще одно новое лицо. Алмасадам Саткалиев стал новоиспеченным министром энергетики. В разные годы Алмасадам Саткалиев трудился менеджером, начальником департамента клиринга, начальником департамента управления проектами ЗАО «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл» (09.1997-08.1998). Был управляющим директором, вице-президентом по экономике АО НКТН «КазТрансОйл», финансовым директором, вице-президентом по экономике АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями». В период с 24 января по 2 сентября 2007 года занимал пост вице-министра энергетики и природных ресурсов РК. Был членом совета директоров Казахстанского холдинга по управлению госактивами «Самрук», первым вице-президентом Казахстанской компании по управлению электрическими сетями, президентом Казахстанской компании по управлению электрическими сетями. До последнего назначения был председателем правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

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Что касается остальных министров, они были переназначены на должности, которые занимали ранее.

Алибек Куантыров переназначен министром национальной экономики РК.

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Асхат Оралов переназначен министром культуры и спорта РК.

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Азамат Ескараев переназначен министром юстиции РК.

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Тамара Дуйсенова переназначена министром труда и социальной защиты населения РК.

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Марат Карабаев переназначен министром индустрии и инфраструктурного развития РК.

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Ажар Гиният переназначена министром здравоохранения РК.

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Багдат Мусин переназначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

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Зульфия Сулейменова переназначена министром экологии и природных ресурсов.

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Дархан Кыдырали переназначен министром информации и общественного развития.

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Юрий Ильин переназначен министром по чрезвычайным ситуациям.

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Саясат Нурбек переназначен министром науки и высшего образования РК.

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Ербол Карашукеев переназначен министром сельского хозяйства.

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Гани Бейсембаев переназначен министром просвещения РК.

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Руслан Жаксылыков переназначен министром обороны.

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Марат Ахметжанов переназначен министром внутренних дел РК.

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Руководителем Администрации Президента стал Олжас Бектенов, который ранее возглавлял Антикоррупционную службу страны. В разные годы работал главным специалистом отдела в Управлении юстиции г. Алматы, главным экспертом юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.

С 2006 по 2009 годы работал в Администрации Президента РК.

С 2009 по 2012 годы был зампредседателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК. В 2012-2014 годах проходил службу в должности начальника департамента в центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

В 2015-2016 годах – руководитель аппарата акима города Астаны, заведующий Секретариатом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2016-2017 годах – руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по г. Астане.

С 2017 по 2018 год — заместитель акима Акмолинской области.

С 2018 по 2019 год — заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С июня 2019 года — первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

С 25 февраля 2022 года - председатель Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), переназначен с 28.11.2022.

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Аскар Амерханов назначен заместителем председателя КНБ – директором Службы внешней разведки.

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Председателем правления АО ФНБ «Самрук-Қазына» назначен Нурлан Жакупов. В разные годы являлся членом правления АО «НАК «Казатомпром», председателем правления АО «СПК «Астана» и главой Kazakhstan Investment Development Fund Management Company.

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В Министерстве внутренних дел также произошли кадровые назначения. Приказом министра внутренних дел назначены на должность заместителя начальника департамента информации и связи назначен Арман Бакиржанов.

На должность заместителя начальника департамента тыла МВД назначен полковник полиции Рустем Тунгышбаев, ранее занимавший должность заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области.

На должность заместителя начальника департамента полиции города Алматы назначена Ольга Агафонова, ранее работавшая начальником управления информатизации и связи этого же департамента.

На должность заместителя начальника департамента полиции на транспорте назначен Маулен Маканов, ранее занимавший должность начальника управления миграционной службы департамента.

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Асхат Жумагали назначен председателем Агентства по противодействию коррупции. С 7 марта 2022 года Асхат Жумагали занимал должность заместителя председателя ведомства.

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Болат Акчулаков назначен советником Президента РК. Работал на посту вице-министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2006-2008гг), вице-министра нефти и газа Республики Казахстан (2012-2014гг), вице-министра энергетики Республики Казахстан (2017-2019гг), министра энергетики Республики Казахстан (с 11 января 2022 года - 4 апреля 2023 года).

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Распоряжением Главы государства Мурат Мукушев, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, назначен Национальным координатором по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан.

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По инициативе Казахстана кандидатура постоянного представителя РК при ООН Акана Рахметуллина была выдвинута на позицию председателя ежегодной сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по разоружению и была единогласно одобрена.

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Диана Арысова назначена заместителем председателя правления НК «КазМунайГаз». Она будет курировать направление экономики и финансов. С 2016 по 2023 годы Д.Арысова занимала должность директора департамента ревизии счетов нефтегазовых операций (СНО) в ТОО «PSA». В разные годы работала финансовым директором, заместителем генерального директора по экономике и финансам в ТОО «KMG Drilling&Services»; и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам, директором департамента корпоративного финансирования АО «МНК «КазМунайТениз»; координатором проектов в области энергетики в посольстве Великобритании в Казахстане.

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Анархан Дюсенова назначена руководителем аппарата Минтруда и социальной защиты населения РК. Трудовую деятельность начала в 1990 году лаборантом Кокчетавского облтубдиспансера. В разные годы работала секретарем Тайыншинского районного маслихата, замакима Тайыншинского района, первым заместителем председателя Тайыншинского территориального филиала НДП «Нур Отан», замакима Северо-Казахстанской области по социальным вопросам, зампредседателя Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК, директором департамента организационной и территориальной работы центрального аппарата партии «Нур Отан». Являлась вице-президентом, управляющим директором АО «Центр развития трудовых ресурсов».С июля 2021 года и по настоящее время занимала должность заместителя председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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В регионах страны также произошли кадровые назначения и перестановки.

Нурлан Нургабылов возглавил управление земельных отношений Алматы. Имеет опыт работы в части защиты интересов государства в Министерстве юстиции РК и Национальном банке РК. В должности управляющего директора курировал правовые вопросы в АО «First Heartland Jusan Bank», АО «АТФ банк», руководил проектами по возврату активов в АО «БТА банк». В разные годы также работал в международных консалтинговых компаниях (Ernst & Young Global Limited, Curtis, Mallet-Prevost, Colt&Mosle LLP, ТОО «Macleod Dixon»).

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Канат Сухамбеков возглавил управление финансов Алматы. До назначения работал заместителем руководителя аппарата акима города Алматы. На данной позиции координировал деятельность отдела инспекторской работы, отдела организационной и контрольной работы, деятельность юридического отдела, финансово-хозяйственного отдела, службы внутреннего аудита.

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Руководителем управления культуры Мангыстауской области стал Абилкаир Байпаков. Трудовой путь начал в 1999 году преподавателем кафедры истории и философии Актауского университета им Ш. Есенова. Затем занимал должности главного специалиста, начальника отдела департамента внутренней политики Мангистауской области, первого заместителя председателя Актауского городского филиала НДП «Нур Отан», руководителя аппарата акима г.Актау, акима с.Баянды, директора административного департамента АО «НК «СПК «Каспий», заведующего отдела организационно-партийной работы НДП МОФ «Нур Отан», руководителя аппарата акима Каракиянского района, начальника отдела административно-кадровых работ ТОО «СП «Caspi Bitum». С августа 2020г. по настоящее время - заместитель акима г. Актау.

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Айнур Манкешова возглавила управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области. До 2018 года работала в строительной сфере, в частном секторе, занимала должности инженера строителя, начальника производственно-технического отдела, главного эксперта, заместителя генерального директора, директора филиала. С октября 2019 года по настоящее время - заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области.

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Ерлан Токсанов возглавил управление здравоохранения ЗКО. В разные годы работал врачом-реаниматологом областной детской больницы, заведующим отделением реанимации, главным врачом Дарьинской районной больницы района Байтерек, директором областной клинической больницы, директором областного онкологического диспансера. До назначения работал директором многопрофильной детской больницы.

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Наурызбай Карагойшин назначен руководителем управления сельского хозяйства ЗКО. В разные годы работал завотделом Жангалинского районного комитета; главным зоотехником, директором сельскохозяйственных предприятий Жангалинского района; заместителем акима Жангалинского района; акимом Каратобинского, Жанибекского, Жангалинского районов. С 2021 года по сегодняшний день занимал должность заместителя руководителя управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области.

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Айдар Увалиев назначен и.о. руководителя управления ветеринарии Павлодарской области.

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Кайсар Абдалиевназначен руководителем управления здравоохранения Атырауской области. До нового назначения являлся заместителем руководителя управления здравоохранения Атырауской области.

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Балмейир Сансызбайулы назначен заместителем акима Кызылординской области. До нового назначения занимал должность заместителя председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК. С сентября 2022 года по настоящее время занимал должность директора филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент.



