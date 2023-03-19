Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает традиционный обзор наиболее значимых из них.

Заместителем генерального директора АО «КазТрансОйл» стал Темирхан Абдиров. Ранее он занимал пост главного инженера - первого заместителя директора Западного филиала «КазТрансОйл».

Решением совета директоров «КазТрансОйл» от 6 марта 2023 года Темирхан Абдиров избран членом правления АО «КазТрансОйл». Стаж работы в профильной сфере - 27 лет. Темирхан Абдиров до избрания членом совета директоров АО «КазТрансОйл» возглавлял Павлодарское нефтепроводное управление АО «КазТрансОйл».

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Тимур Каленов возглавил столичный департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Трудовую деятельность начал в 2008 году. С 2008 по 2015 годы работал в частных и квази-государственных секторах на позиции юриста и руководителем в юридических подразделениях.С 2015 по 2021 годы занимал различные должности, начиная от главного специалиста до заместителя руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы.

С апреля 2021 года по март 2023 года - заместитель директора департамента расследований Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

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Президентом Федерации тяжелой атлетики РК стал Жанат Тусупбеков. Члены федерации, 26 человек, единогласно поддержали кандидатуру Жаната Тусупбекова.

Он возглавлял ФТА РК с 2013 по 2022 года. Под его руководством наша сборная завоевала восемь олимпийских медалей (шесть - в 2016 году и две - в 2020).