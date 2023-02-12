Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю в Казахстане.

***

На минувшей неделе распоряжением Главы государства Салауат Муксимов назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

С 10 февраля 2020 года С. Муксимов был руководителем департамента Агентства по делам госслужбы в Атырауской области.

Работал в аппарате Сената Парламента РК, занимал должность руководителя управления внутренней политики в СКО, различные должности в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции.

***

Постановлением Правительства РКАзамата Бейспекова назначили на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

С июня 2022 года работал руководителем аппарата Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Различные годы занимал должность главного эксперта отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра РК, работал на различных должностях в Центре стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК, был консультантом, инспектором, заведующим сектором Отдела военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК, также заместителем заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК.

***

Также на этой неделе стало известно, что вице-министром информации и общественного развития РК Постановлением Правительства стал Евгений Кочетов.

В разные годы работал в должностях эксперта, консультанта в различных структурных подразделениях центрального аппарата НДП «Нұр Отан». Был руководителем подразделения девелопмента АО «Корпорация «Цесна», управляющим директором ТОО «Kazakhstan Real Estate Group». Занимал должность директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» Министерства информации и коммуникаций РК, председателя правления АО «Qazcontent».

***

Тем временем приказом министра информации и общественного развития РКБекзат Жусупов назначен председателем правления государственного информационного агентства «Qazcontent».

Б. Жусупов ранее занимал должность заместителя руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК. С 2021 по 2022 год был заместителем заведующего Секретариатом Государственного секретаря РК.

***

Ряд кадровых назначений произошел и в регионах страны.

Ерлан Галиев стал руководителем аппарата акима Карагандинской области. До настоящего назначения он занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области.

Также руководил отделом информационных технологий аппарата акима Атырауской области.

***

На прошедшей неделе Жанболата Сектая назначили руководителем управления по делам религий Карагандинской области.

С 2020 по 2022 год он возглавлял отдел антитеррористической комиссии в аппарате акима области, с августа 2022 года и до настоящего назначения – организационно-инспекторский отдел.

***

Руководителем департамента Агентства по противодействию коррупции в Абайской области стал Нурлан Кыдырбаев. На минувшей неделе нового главу ведомства представил аким региона Нурлан Уранхаев и первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Дмитрий Малахов.

С 2019 по 2022 годы был руководителем департамента агентства по городу Нур-Султану. С 2022 года занимал пост руководителя департамента Антикоррупционной службы по Западно-Казахстанской области.

***

Виктор Ионенко назначен заместителем акима города Рудного и временно исполняющим обязанности акима.

В. Ионенко работал акимом в трех районах Костанайской области: Денисовском, Мендыкаринском и Карасуском.

***

По результатам конкурсных процедур должность руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайской области занял Асылбек Нугманов.

В разные годы был главным инженером ТОО «Road Development». Возглавлял ТОО «ИРМАСТ-А». В 2017 году – руководитель проекта управления по строительству автодорог ТОО «Теміржол жөндеуі». С 2018 по 2022 годы – менеджер первой категории НАО «КазАвтоЖол».

***

На минувшей неделе стало известно, что Катаржина Вавьернианазначена постоянным представителем Программы развития ООН в Казахстане.

До назначения Катаржина Вавьерниа была заместителем постоянного представителя ПРООН в Малави (2013–2018 гг.). С 2008 по 2013 гг. работала заместителем постоянного представителя ПРООН в Гвинее-Бисау. С 2005 по 2008 гг. Катаржина Вавьерниа отвечала за вопросы обучения и повышения потенциала, а также закупок в офисе ПРООН в Анголе.



