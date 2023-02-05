Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе кадровые перестановки произошли в центральных и местных государственных органах, нацкомпании «КазМунайГаз». Также сменились руководители Казахского газоперерабатывающего завода, KMG Kashagan B.V. и постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает традиционный обзор назначений за неделю.

Вице-министром экологии и природных ресурсов РК назначен Галидулла Азидуллин.

Азидуллин Галидулла Азидоллаевич родился в 1981 году в Атырауской области. Окончил Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова, Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати. Трудовую деятельность начал в 2002 году в качестве исполняющего обязанности главного специалиста отдела госконтроля и водного фонда Урало-Каспийского бассейнового водохозяйственного управления. В разные годы занимал руководящие должности в структуре Комитета по водным ресурсам. До назначения был руководителем Иртышской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Вице-министром экологии и природных ресурсов РК назначен Нуркен Шарбиев.

Шарбиев Нуркен Кожамуратович родился в 1976 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет. В разные годы работал в структуре министерств сельского хозяйства, индустрии и новых технологий, занимал руководящие должности в холдинге «КазАгро», АО «КазАгроФинанс», НПП «Атамекен». До назначения занимал должность руководителя секретариата проектного офиса «Ауыл аманаты» партии «AMANAT».

Вице-министром экологии и природных ресурсов РК назначен Нурлан Курмалаев.

Курмалаев Нурлан Саиынович родился в 1988 году в Алматы. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Университет Оксфорд Брукс. Член Президентского молодежного кадрового резерва. Трудовую деятельность начал в 2010 году менеджером в частной компании. В разные годы работал в коммерческих компаниях на руководящих должностях. Занимал руководящие должности в структуре Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, был заместителем председателя Правления АО «Национальные информационные технологии». С декабря 2022 года по настоящее время занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов.

Вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК назначен Ильяс Оспанов.

Оспанов Ильяс Есетович родился в 1986 году в Акмоле. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Имперский колледж Лондона. Член Президентского молодежного кадрового резерва. Трудовую деятельность начал в 2008 году инженером КГП на ПХВ «Астана су арнасы». В разные годы работал в структуре министерств индустрии и новых технологий РК, по инвестициям и развитию РК, акимате Шымкента. Был заместителем директора группы управления проектом «Стимулирование продуктивных инноваций» Всемирного банка и РК, президентом АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий». В 2021 году занимал пост председателя Правления АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations». До назначения занимал должность председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Вице-министром информации и общественного развития РК назначен Канат Искаков.

Искаков Канат Жумабаевич родился в 1982 году в Шымкенте. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Трудовую деятельность начал в 2005 году ведущим специалистом государственного фонда развития молодежной политики Алматы. В разные годы работал в различных государственных структурах, в том числе в Мажилисе Парламента РК, секретариате Государственного секретаря РК Администрации Президента РК, в Центре стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК. Занимал должность заведующего сектором Пресс-службы Администрации Президента РК. До назначения был председателем Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

Заместителем акима Костанайской области назначен Ринат Мухаметкалиев.

Мухаметкалиев Ринат Закиулы родился в 1981 году. Окончил Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати. В разные годы работал в частных и государственных организациях, в том числе Министерстве юстиции РК, Администрации Президента. Был руководителем аппарата Агентства РК по делам государственной службы. До назначения занимал должность заведующего секретариатом руководителя Администрации Президента РК.

Руководителем управления образования Костанайской области назначена Айман Ибраева.

Айман Елемановна Ибраева окончила Костанайский педагогический институт. Трудовой путь начала учителем русского языка и литературы Владимировской школы Костанайского района в 1987 году. 15 лет работала учителем в школах области и города. С 2002 года работала в структуре акимата Костанайской области. Возглавляла отдел образования акимата Костаная, была заместителем руководителя управления образования акимата Костанайской области.

Руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области назначен Максут Кожанов.

Максут Жолдыбаевич Кожанов родился в 1984 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. На госслужбе с 2006 года. Начинал работать в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» – прошел путь от ведущего специалиста до заместителя руководителя ведомства. Был заместителем акима города Сарани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи. До назначения занимал должность заместителя акима района имени Казыбек би города Караганды по вопросам благоустройства.

Заместителем акима Мангистауской области назначен Канат Кульджанов.

Канат Кульджанов родился в 1979 году. Окончил Казахский институт правоведения и международных отношений. Трудовой путь начал в 1996 году слесарем управления по технологическому транспорту в АО «Озенмунайгаз». В разные годы работал в органах прокуратуры, был помощником генерального прокурора, прокурором города Байконура, начальником отдела организационной работы департамента по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры. До назначения занимал должность директора юридического департамента АО «Авиационная администрация Казахстана».

Заместителем акима Мангистауской области назначен Руслан Бектемир.

Бектемир Руслан Бектемирулы родился в 1978 году в Актюбинске. Окончил Актюбинский государственный университет им.К. Жубанова, Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Руслан Трудовой путь начал с должности налогового инспектора налогового комитета по Актобе. В разные годы работал в налоговых органах, являлся финансовым директором в частном секторе, заместителем директора ГУ «Центр обслуживания населения Западно-Казахстанской области». Был руководителем управления экономики и управления государственных закупок ЗКО. Проходил службу в органах внутренних дел, экономических расследований в Астане, занимал должности председателя ревизионной комиссии по Атырауской области, директора департамента внутреннего аудита Министерства энергетики РК. До назначения был заместителем генерального директора ТОО «Мангистауский атомно-энергетический комбинат».

Руководителем департамента Агентства по противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области назначен Адильхан Сабуров.

Сабуров Адильхан Бадельханович родился в 1983 году в селе Аксуат ВКО. Окончил Алматинскую юридическую академию Казахского гуманитарно-юридического университет, Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова. В период с 2005 по 2018 годы служил на различных руководящих должностях в органах прокуратуры. В Антикоррупционной службе работает с 2018 года. Ранее он руководил аналогичным ведомством Абайской области.

Руководителем управления земельных отношений Павлодарской области назначен Мурат Хамитов.

Мурат Кабылжапарович Хамитов родился в 1963 году. Окончил Свердловский юридический институт ордена Трудового Красного Знамени им. Р. Руденко, Казахстанский инновационный университет. Трудовую деятельность начал в 1983 году в Службе внутренних дел Павлодарского облисполкома. С 1990 по 2018 годы работал в прокуратуре Павлодарской области. С 2018 года занимал различные руководящие должности в государственных органах региона. До назначения на эту должность работал руководителем отдела оказания государственных услуг и правовой работы управления земельных отношений Павлодарской области.

Руководителем управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области назначен Медет Тауасқан.

Медет Алпысбайұлы Тауасқан 1986 года рождения, окончил Павлодарский государственный педагогический институт по специальности казахский язык и литература. С 2008 по 2018 год работал на различных должностях досугового центра Успенского района. С 2018 по 2019 год возглавлял отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района. До назначения на эту должность с 2021 года работал заместителем руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области.

Руководителем департамента экологии и природных ресурсов по Павлодарской области назначен Канат Жантуякулы.

Канат Жантуяқулы Мусапарбеков родился в 1963 году, окончил Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности, Казахский государственный экономический университет по специальности экономика и управление производством. В разные годы работал на различных должностях на государственной службе. До нынешнего назначения возглавлял департамент экологии по Карагандинской области.

Заместителем председателя правления АО НК «КазМунайГаз» назначен Сериккали Брекешев.

Брекешев Сериккали Амангалиевич родился в 1972 году в Павлодаре. Окончил Актауский политехнический институт им. Ш. Есенова. В разные годы работал директором департамента технической политики, заместителем генерального директора по развитию ресурсной базы и технической политики в АО «КазТрансГаз»; директором департамента развития газовой промышленности в министерстве нефти и газа РК; занимал инженерно-технические позиции в АО «Мангистаумунайгаз» и ЗАО «Каракудукмунай». С сентября 2021 года по январь 2023 года занимал должность министра экологии, геологии и природных ресурсов.

Заместителем председателя правления АО НК «КазМунайГаз» назначен Куаныш Кудайбергенов.

Кудайбергенов Куаныш Мерекеевич родился в 1984 году. Окончил Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел РФ. В разные годы работал инженером по бурению ЗАО «Интегра», техническим специалистом АО МНК «КазМунайТениз», менеджером департамента развития крупных нефтегазовых проектов АО НК «КазМунайГаз», занимал руководящие должности в ТОО «КМГ-Кансу Оперейтинг», «Ромпетрол C.A.». Был директором департамента развития нефтяной промышленности Министерства энергетики РК, заместителем генерального директора «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.».

Заместителем председателя правления АО НК «КазМунайГаз» назначен Даулетжан Хасанов.

Хасанов Даулетжан Кенесович родился в 1971 году. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, Атырауский институт нефти и газа. Работал в сфере финансов в разных компаниях Казахстана. В разные годы был генеральным управляющим директором по управлению активами разведки и добычи АО «РД «КазМунайГаз», директором-председателем правления АО «ОзенМунайГаз», главным директором по экономике и финансам, членом правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук». Занимал должности директора департамента добычи нефти и газа АО «КазМунайГаз», генерального директора АО «Мангистаумунайгаз».

Директором Казахского газоперерабатывающего завода назначен Болат Байшуаков.

Байшуаков Болат Армиевич ранее занимал позиции главного инженера — заместителя директора КазГПЗ, где отвечал за организацию производственной деятельности завода. Имеет опыт работы в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», где курировал производственную деятельность КазГПЗ, более 20 лет проработал на Жанажольском нефтегазоперерабатывающем комплексе АО «СНПС-Актобемунайгаз», где прошел все ступени карьеры от оператора технологических установок до главного технолога предприятия.

Генеральным директором KMG Kashagan B.V. назначен Бахытжан Хасанов.

Хасанов Бахытжан Кенесович родился в 1962 году. Окончил Казахский политехнический институт. Ранее занимал пост генерального директора ТОО «КМГ Инжиниринг». В разные годы работал исполняющим директором по морским проектам, управляющим директором АО НК «КазМунайГаз», генеральным директором ТОО МНК «КазМунайТениз», заместителем директора филиала компании «Лукойл Оверсиз Сервис Лтд.», управляющим директором по управлению проектами ТОО «PSA».

Постоянным представителем Всемирного банка в Казахстане назначен Андрей Михнев.

Андрей Михнев, гражданин Украины, имеет докторскую степень в области международной экономики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Ранее возглавлял страновой офис Всемирного банка в Монголии. До этого он руководил программами на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива. Имеет опыт продвижения экономических реформ во многих странах Латинской Америки, Африки к югу от Сахары, Южной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, Европы и Центральной Азии.