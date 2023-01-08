Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе кадровые перестановки произошли в Администрации Президента, аппарате Правительства РК. Сменились министры юстиции, просвещения, экологии и природных ресурсов, культуры и спорта, а также индустрии и инфраструктурного развития РК. Назначены аким Актобе, управляющий Международным финансовым центром «Астана» и главный тренер мужской национальной сборной Казахстана по боксу. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает традиционный обзор назначений за неделю.

Заместителем руководителя Администрации Президента – пресс-секретарем Президента РК назначен Руслан Желдибай.

Желдибай Руслан Султанулы родился в 1989 году в Жамбылской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Университет Уорик (Великобритания). Выпускник программы «Болашак».

Трудовую деятельность начал в 2012 году в должности редактора на телеканале «Казахстан». В разные годы был продюсером на телеканале «Алматы», руководителем управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации и коммуникаций РК, заместителем председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК. С мая 2020 года по настоящее время являлся заместителем заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента РК. В феврале 2022 года назначен заместителем руководителя канцелярии Премьер-Министра РК. В апреле 2022 года назначен пресс-секретарем Президента РК.

Заведующим государственно-правовым отделом Администрации Президента РК назначен Айдар Жарылганов.

Жарылганов Айдар Тулетаевич состоял в кадровом резерве корпуса «А».

Заместителем Управляющего делами Президента РК назначен Асат Нурпеисов.

Нурпеисов Асат Булатович родился в 1987 году. Окончил Нью-Йоркский университет в Праге по специальности «экономика и менеджмент», Европейскую школу бизнеса, магистр «Международного банковского дела и финансов» MSc Global Banking and Finance. Входит в состав Президентского молодежного кадрового резерва.

Работал в менеджмент-консалтинге KPMG Tax and Advisory, руководил управлением департамента развития системы государственного управления. Был советником министра национальной экономики РК, директором департамента корпоративных финансов АО «НУХ» Байтерек», и.о. заведующего Центром проектного управления Канцелярии Премьер-Министра РК, руководителем аппарата председателя Национального банка РК. До назначения был руководителем аппарата акима города Алматы.

Заместителем Премьер-Министра – руководителем аппарата Правительства РК назначен Галымжан Койшыбаев.

Койшыбаев Галымжан Тельманович родился в 1968 году в Кызылорде. Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова.

В разные годы работал в посольстве РК в Российской Федерации, был полномочным представителем Казахстана при Организации договора о коллективной безопасности. Был послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РК, послом РК в Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии. Занимал должность заместителя министра иностранных дел РК, руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.

Министром юстиции РК назначен Азамат Ескараев.

Ескараев Азамат Несипбаевич родился в 1979 году в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию.

Работал в ДЭЗ-2 в Алматы, трудился в сфере коммерческой торговли. В структуре Министерства юстиции РК начал работать в 2000 году. Был главным инспектором акимата Алматы, помощником министра юстиции РК, директором департамента законодательства Министерства юстиции РК, заведующим юридическим отделом канцелярии Премьер-Министра РК.

Министром культуры и спорта РК назначен Асхат Оралов.

Оралов Асхат Раздыкович родился в 1990 году в Павлодарской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Занимал руководящие позиции в секретариате МК «Жас Отан» при партии «Nur Otan» Астаны, был главным специалистом департамента социально-воспитательной работы, старшим специалистом отдела организационной работы ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, первым заместителем председателя филиала партии «Nur Otan» в Астане. В разные годы работал руководителем управления по вопросам молодежной политики города Астаны, директором департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК, заместителем акима Павлодарской области по социальным вопросам, вице-министром информации и общественного развития РК, заместителем акима Нур-Султана, исполнительным секретарем партии «Nur Otan».

Министром индустрии и инфраструктурного развития РК назначен Марат Карабаев.

Карабаев Марат Каримжанович родился в 1987 году. Окончил университет Уорвик в Великобритании по программе «Болашақ», Таразский государственный университет им. М.Х.Дулати.

В разные годы работал в министерствах сельского хозяйства РК, индустрии и новых технологий РК, был заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области. Занимал должности руководителя управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области, директора департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, председателя Комитета индустриального развития МИИР РК. До назначения являлся вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.

Министром просвещения назначен РК Гани Бейсембаев.

Бейсембаев Гани Бектаевич родился в 1969 году в Кызылординской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая.

Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности заведующего автоклубом отдела культуры района Шиели. В разные годы был учителем казахского языка, заместителем директора по учебно-воспитательной работе средней школы, директором средней школы, ученым секретарем, референтом Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина. Работал руководителем отдела образования города Капшагая. Возглавлял Международный центр дополнительного образования, Технико-экономический колледж Алматинского технологического университета, международный центр образования, республиканский научно-практического центра «Учебник» МОН РК, Национальную академиию образования им. Ы. Алтынсарина МОН РК. До назначения был вице-министром просвещения РК.

Министром экологии и природных ресурсов РК назначена Зульфия Сулейменова.

Сулейменова Зульфия Булатовна родилась в 1990 году в Актобе. Училась в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева, Национальном институте политических исследований Японии. Имеет степень PhD и входит в Президентский молодежный кадровый резерв.

В разные годы работала заместителем директора департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, консультантом дивизионов по окружающей среде и развитию, энергетики, а также макроэкономической политики и финансирования развития экономической и социальной комиссии Организации объединенных наций для Азии и Тихого океана (Бангкок, Таиланд), в офисах Программы развития ООН в Казахстане и Туркменистане. Позже занимала должность научного сотрудника Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК. Среди прочих должностей: национальный координатор от Республики Казахстан по Глобальному экологическому фонду (Global Environment Facility).

Акимом Актобе назначен Мурат Журебеков.

Журебеков Мурат Утемисович родился в 1978 году в Актобе. Выпускник Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова, Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования, университета «Strathclyde (г. Глазго, Шотландия). В 2013 году окончил Гарвардскую школу бизнеса (г. Бостон, США), в 2019 году - Казахстанско-Британский технический университет.

Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом управления проектами ЗАО «КазТрансГаз». В последующие годы занимал различные руководящие должности в ЗАО «КазТрансГаз», «Интергаз Центральная Азия», национальной компании «КазМунайГаз». С декабря 2019 года до назначения акимом Актобе занимал должность первого вице-министра энергетики РК.

Руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Костанайской области назначен Назарбек К онкабаев.

Конкабаев Назарбек Нагашбаевич родился в 1986 году. Окончил Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в региональном центре новых технологий в образовании управления образования акимата Костанайской области. В разные годы работал в Центре информации и оценки качества образования, был инженером по контролю за исполнением проекта проектной группы «Реконструкция Николаевской обогатительной фабрики», по контролю за исполнением проекта департамента капительных проектов развития производства. Занимал должность заместителя директора ТОО «Уста плюс», заместителя акима города Лисаковска, советника акима Костаная.

Исполнительным секретарем партии «AMANAT» назначен Елнур Бейсенбаев.

Бейсенбаев Елнур Сабыржанович родился в 1986 году в Южно-Казахстанской области. Выпускник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Политолог, магистр социальных наук.

Трудовую деятельность начал в Молодежной общественной организации «Жастар үні» в качестве специалиста, позже в 2009 году был назначен руководителем. В разные годы работал учителем истории, секретарем по идеологии и пропаганде Алматинского городского филиала Коммунистической народной партии Казахстана, руководитем отдела молодежных проектов и организационной работы, управления по вопросам молодежной политики акимата Алматы. Был директором департамента по воспитательной работе в Казахском национальном педагогическом университете им. Абая, советником акима Астаны по социальным вопросам. До назначения был председателем молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan».

Управляющим международным финансовым центром «Астана» назначен Ренат Бектуров. Ренат Бектуров родился в 1984 году в Алматинской области. Имеет степень магистра в области банковского дела и финансов от Университета Лестера, а также степень сертифицированного финансового аналитика (CFA Charter Holder). Более 10 лет работает в сфере финансовых услуг, бывший финансовый директор биржи AIX (Astana International Exchange). Занимал должность руководителя отделом развития управления активами администрации МФЦА, возглавлял казначейство в национальной инвестиционной корпорации Национального банка Казахстана. Работал в Банке развития Казахстана, участвовал в ряде знаковых сделок на рынке долгового капитала, таких как первый выпуск сукук в регионе СНГ. Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

Главным тренером мужской национальной сборной Казахстана по боксу назначен Мырзагали Айтжанов .

Мырзагали Кауланович Айтжанов родился 13 сентября 1970 года в Шымкенте. Мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Казахстана.

В 1988 году он выиграл чемпионат Европы среди юниоров в составе сборной СССР. Возглавлял национальную сборную Казахстана с 2009 года по 2018 годы. Под его руководством на Олимпийских играх в Лондоне чемпионом и обладателем Кубка Вэла Баркера стал Серик Сапиев, на Играх в Рио-де-Жанейро – Данияр Елеусинов. Вместе с Мырзагали Айтжановым команда также завоевала пять золотых медалей на чемпионатах мира (четыре – в 2013 году, одну – в 2017 году).



