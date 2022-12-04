Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

4 Декабря 2022, 09:30

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых назначений и перестановок. В частности, назначены руководители государственных структур, акимы городов, частного сектора. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает традиционный обзор назначений за неделю.

Указом Главы государства председателем Комитета национальной безопасности РК был переназначенЕрмек Сагимбаев. В разные годы Ермек Алдабергенович служил на офицерских и руководящих должностях в органах национальной безопасности. С 2019 по 2021 годы занимал пост заместителя начальника Службы государственной охраны РК. С 25 августа 2021 года по 5 января 2022 года был начальником Службы государственной охраны РК. С 6 января 2022 года занимал пост председателя Комитета национальной безопасности. С февраля этого года также является Президентом Ассоциации боевых искусств Казахстана.

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Указом Главы государства председателем Антикоррупционной службы был переназначен Олжас Бектенов. Трудовую деятельность начал главным специалистом отдела в Управлении юстиции города Алматы. Занимал пост эксперта, главного эксперта Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК. С 2006 по 2009 годы работал в Администрации Президента РК. С 2009 по 2012 годы был заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК. В 2012-2014 годах проходил службу в должности начальника департамента в центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции). В 2015-2016 годах – руководитель аппарата акима города Астаны, заведующий Секретариатом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. В 2016-2017 годах – руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по г. Астане. С 2017 по 2018 год был заместителем акима Акмолинской области. С 2018 по 2019 год занимал пост председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции. С июня 2019 года — первый заместитель Председателя Агентства РК по противодействию коррупции. С 25 февраля 2022 года назначен главой Агентства РК по противодействию коррупции.

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Указом Главы государства Жанат Элиманов был переназначен председателем Агентства РК по финансовому мониторингу. Трудовую деятельность начал исполняющим обязанности прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры города Караганды Карагандинской области. В разные годы трудился прокурором отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры г. Караганды, помощником прокурора Советского района г. Караганды, прокурором группы по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по хозяйственным делам прокуратуры Карагандинской области, прокурором отдела по надзору за законностью судебных постановлений по гражданским делам прокуратуры Карагандинской области, управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Карагандинской области. Также Жанат Элиманов занимал пост старшего прокурора управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Карагандинской области, и.о заместителя начальника управления по надзору за законностью деятельности государственных органов прокуратуры города Астана, заместителя начальника управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры г. Астана. С 2007 по 2009 год занимал пост старшего помощника Генерального прокурора по особым поручениям. Занимал пост советника министра юстиции РК, заместителя председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции, начальника Информационно-аналитического департамента Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, начальника Департамента по раскрытию экономических и финансовых преступлений Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, директора Департамента оперативно-розыскной деятельности Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. В разные годы также трудился заместителем прокурора Карагандинской области, заместителем председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов. С 28 января этого года назначен на пост председателя Агентства РК по финансовому мониторингу.

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На минувшей неделе также Указом Главы государства Сакен Исабеков был переназначен начальником Службы государственной охраны. Сакен Саинович служил в воинских частях Республиканской гвардии РК, на различных офицерских и руководящих должностях в Службе государственной охраны РК. С июля 2021 года по январь 2022 года занимал пост заместителя начальника Службы государственной охраны - Начальника Службы охраны Президента РК. 6 января этого года был назначен начальником Службы государственной охраны РК.

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Управляющим делами Президента РК переназначен Айбек Дадебаев. В 2001-2002 годах работал преподавателем кафедры менеджмента международного туризма Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков. В 2008-2011 годах - эксперт отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената Парламента РК, исполняющий обязанности помощника председателя Сената. С 2011 по 2013 год - атташе, третий секретарь постоянного представительства Республики Казахстан в ООН в Женеве. Позже шесть лет работал заместителем заведующего, заведующим секретариатом председателя Сената, в 2019-2021 годах - заместитель начальника Канцелярии Президента. С 28 мая 2021 года был заместителем управляющего делами Президента. С 11 января 2022 года назначен Управляющим делами Президента РК.

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Руководителем Агентства по делам государственной службы переназначен Дархан Жазыкбаев. Трудовую деятельность начал преподавателем Алматинского юридического института, Академии МВД. Занимал пост старшего инспектора Департамента кадровой работы, старшего инспектора по особым поручениям, начальник Отдела кадров Академии МВД РК, заместителя заведующего Административным отделом, заведующий Отделом кадровой работы и защиты государственных секретов Аппарата Сената Парламента РК, Советника Председателя Правления АО «KEGOC», заместителя Руководителя Аппарата Сената Парламента РК. В разные годы занимал пост заместителя председателя Агентства по делам государственной службы РК. С 11 января занимает пост Председателя Агентства по делам государственной службы РК.

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Асет Иргалиев переназначен председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам. Трудовую деятельность начал региональным аналитиком экономической политики по Восточной Европе и Кавказу экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне. Занимал пост главного регионального аналитика экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне, регионального экономиста банка экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне. Был директором, вице-президентом, заместителем председателя правления, первым заместителем председателя правления центра развития предпринимательства АО «Институт экономических исследований». Занимал пост председателя правления АО «Институт экономических исследований». С октября 2016 по декабрь 2016 года был советником председателя правления АО «НУХ «Байтерек». С декабря 2016 по июль 2018 года занимал пост Советника Премьер-министра РК. Был заведующим Центром проектного управления Канцелярии Премьер-министра РК, вице-министром национальной экономики РК, заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК, первым вице-министром национальной экономики РК. С января 2021 года по июнь 2022 года был министром национальной экономики РК. 6 января 2022 г. был назначен председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

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Марат Омаров переназначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции. Работал советником министра экономического развития и торговли, заместителем директора департамента формирования тарифной и институциональной политики Министерства национальной экономики РК, управляющим директором АО «Казахтелеком» (2016-2017); председателем правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию», после трансформации - председателем правления АО «QazTech Ventures» (входит в структуру АО «НУХ «Байтерек»), управляющим директором - членом правления холдинга «Байтерек», заместителем председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК, заместителем председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК. 16 августа 2022 года назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции.

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Указом Главы государства Наталья Годунова назначена председателем Высшей аудиторской палаты РК. Трудовую деятельность Наталья Николаевна начала в 1993 году экономистом в «Агропромбанке «Орал». В разные годы трудилась ведущим специалистом, начальником отдела Западно-Казахстанского территориального комитета управления государственным имуществом и активами, заведующей Отделом аппарата акима ЗКО, директором Департамента экономики и бюджетного планирования ЗКО. В 2005-2006 годах занимала пост советника-экономиста Торгового представительства Казахстана в России. С 2006 по 2009 годы была советником акима Мангыстауской области. Наталья Годунова также занимала пост консультанта, заместителя, и.о. Торгового представителя Казахстана в России, советника, заместителя Премьер-Министра РК, заместителя акима Кызылординской области, в частности курировала вопросы экономики, финансов и занятости. С 2015 по 2017 годы – секретарь партии «Нур Отан», член Бюро Политсовета партии. С декабря 2017 года является членом ЦИК РК. 20 февраля 2018 года Указом Главы государства была назначена председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

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Кадровые назначения проведены в Высшей аудиторской палате. Членами Высшей аудиторской палаты были Указами Главы государства назначены Тлеген Каскин, Ардак Тенгебаев, на пленарном заседании Мажилиса назначены Бортник, Рустем Нурпеисов, Юлия Энгель.Членов Высшей аудиторской палаты назначили в Сенате - это Рашит Ахметов, Нурлан Нуржанов и Расул Рахимов.

Тлеген Каскинначал трудовую деятельность старшим, ведущим специалистом Соколовского филиала КАБ «Игілік-банк». В разные годы занимал пост председателя Комитета по экономике Соколовского района, председателя Комитета по малому и среднему бизнесу Кызылжарского района, главного инспектора аппарата акима СКО, замначальника, начальника Управления Агентства РК по делам государственной службы СКО, акима Аккайынского района СКО, руководителя аппарата акима СКО, замакима СКО, начальника территориального управления Агентства РК по делам государственной службы - председателя Дисциплинарного совета в СКО. Тлеген Каскин также был начальником, заместителем руководителя, руководителем департамента Агентства РК по делам государственной службы города Астаны - председатель Дисциплинарного совета по городу Астана Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы. С 2018 года до последнего назначения занимал пост председателя Ревизионной комиссии по СКО.

Ардак Тенгебаев начал трудовую деятельность в 1993 году специалистом Тургайского филиала АК «Казагропромбанка». Затем работал экономистом Амангельдинского районного филиала АК «Казагропромбанка», главным инженером-программистом отдела информатики Торгайского областного филиала «Казагромпромбанка», управляющего Амангельдинского районного филиала «Казагропромбанка».

Занимал пост налогового инспектора, заведующего сектором, главного налогового инспектора, начальника управления, начальника отдела Налогового комитета по городу Алматы. Трудился в органах финансовой полиции. Затем работал начальником отдела Налогового комитета «Парк информационных технологий» города Алматы. Был председателем Налогового комитета по Семипалатинску. Занимал пост председателя Налогового комитета по Мангистауской области Налогового комитета Министерства финансов РК, начальника Специализированного управления Налогового комитета Министерства финансов, заместителя председателя Налогового комитета Министерства финансов РК. В разные годы также занимал пост вице-министра финансов, председателя Комитета государственных доходов Минфина, советника Премьер-Министра РК. Указом Президента от 5 февраля 2018 года назначен членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Михаил Бортник с сентября 2020 года по настоящее время является членом Счетного комитета.

Рустем Нурпеисов является членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета с июня 2021 года.

Юлия Энгель также является членом Счетного комитета с июня 2021 года.

Рашит Ахметов родился в 1959 году. Окончил Алматинский институт железнодорожного транспорта и институт управления и права Западно-казахстанского инженерно-технологического университета. С июня 2017 года по июнь 2022 года являлся членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Нурлан Нуржанов родился в 1975 году. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. С июня 2016 года по настоящее время член Счетного комитета.

Расул Рахимов родился в 1978 году в Усть-Каменогорске. Окончил Восточно-Казахстанский университет им. Серикбаева, магистратуру Брандербургского технологического университета, магистратуру университета Оксфорда. Является выпускником международной стипендии «Болашак». С сентября 2021 года по настоящее время является членом Счетного комитета.

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На минувшей неделе Бейбит Исабаев переназначен акимом Жетысуской области. Трудовую деятельность начал в 1985 году в должности редактора Государственного комитета Казахской ССР по теле- и радиовещанию. В разные годы трудился корреспондентом, заведующим отделом республиканской газеты «Лениншіл Жас», заместителем, главным редактором газет «Өркен», «Горизонт», гендиректором Казахского государственного телевидения, замглавой Администрации Алматы, председателем Комитета внутренней политики акимата Алматы, замакима Алматы, слушателем Дипломатической академии МИД РК. Бейбит Оксикбаевич также занимал пост директора департамента Администрации МИД РК, заведующего отделом правительственной информации Канцелярии Премьер-Министра, советника министра иностранных дел, посла по особым поручениям МИД РК, Национального координатора РК по вопросам организации «Центрально-Азиатское сотрудничество», Чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Исламской Республике Пакистан. Был Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Турецкой Республике, Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Республике Албания по совместительству, вице-министром культуры и информации, пресс-секретарем Первого Президента РК, чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Кыргызской Республике, в Азербайджанской Республике. С 2019 по 2022 года был руководителем Представительства Президента РК в Парламенте. 11 июня 2022 г. назначен акимом Жетысуской области.

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Серик Шапкенов переназначен акимом Атырауской области. Серик Шапкенов трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем в Западно-Казахстанском государственном университете. В разные годы работал в структуре аппарата акима Западно-Казахстанской области. С августа 2012 года по январь 2015 года был первым заместителем акима Западно-Казахстанской области. С января 2015 года по июль 2016 года – государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК. С июля 2016 года по июнь 2018 года работал акимом города Атырау. С июня 2018 года по июнь 2020 года работал первым заместителем акима Атырауской области. С июня 2020 года по январь 2021 года вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. С 18 января 2021 года был назначен на пост Министра труда и социальной защиты Республики Казахстан. 7 апреля 2022 года назначен акимом Атырауской области.

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Мурат Айтенов переназначен акимом города Шымкента. Мурат Дуйсенбекович начал трудовую деятельность старшим инженером-начальником дежурной смены отдела специальной связи при Министерстве обороны РК, г. Астана. В разные годы работал заведующим крестьянским двором АО «Астана - Өнім» УДП РК, экспертом сектора координации производственной деятельности отдела по управлению подведомственными организациями Управления Делами Президента РК, заместителем заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента РК, заведующим отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента РК, руководителем аппарата Управления Делами Президента РК, заместителем Управляющего делами Президента РК.

С декабря 2019 по январь 2020 года был первым заместителем акима Шымкента. С января 2020 года занимает пост акима города Шымкента, 1 декабря 2022г. переназначен акимом города Шымкента.

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Временно исполняет обязанности акима Павлодарской области Олег Крук. Трудовую деятельность начал машинистом-обходчиком котельного цеха, инженером-технологом котельного цеха Павлодарской ТЭЦ-3. В разные годы работал главным инженером фирмы «Ремэнерго», заместителем главного инженера по ремонту Павлодарской ТЭЦ-3, начальником материально-технического снабжения ТОО «Компания CCL-Энерго», менеджером по обеспечению ТОО «Казснабцентр», менеджером по обеспечению ТОО «Казпромресурс», главным инженером ТОО «Теплоцентр-Северный», Директор тепловых сетей ОАО «Павлодарэнерго», Президентом управления АО «Павлодарские тепловые сети», Директор департамента энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области. С 2008 по 2012 год занимал пост заместителя акима Павлодара. Был также заместителем генерального директора по капитальному строительству ТОО «HAGI-Павлодар», генеральным директором АО «Казэнергокабель», исполнительным директором АО «Казэнергокабель», первым заместителем акима Павлодарской области.

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На минувшей неделе был назначен новый аким Северо-Казахстанской области. Им стал Айдарбек Сапаров. Трудовой путь начал с бухгалтера совхоза. В разные годы работал в Продкорпорации, начальником областной территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства РК. Был акимом двух районов Северо-Казахстанской области: Шал акына и М.Жумабаева. С 2010-го по 2011-й годы - заместитель акима Северо-Казахстанской области по сельскому хозяйству. Затем до 2019-го года занимал должность первого заместителя акима Северо-Казахстанской области. До настоящего времени был первым вице-министром Министерства сельского хозяйства РК.

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Акимом Алматинской области переназначен Марат Султангазиев.Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом первой категории отдела проверок юридических лиц Налогового отдела. С 1998-2001 гг. работал налоговым инспектором, старшим налоговым инспектором, ведущим налоговым инспектором, и.о. главного специалиста – главного налогового инспектора Налогового комитета по городу Алматы. В 2001–2010 гг. продолжил работу в Налоговом комитете по г. Алматы, работал заместителем начальника Налогового Департамента по городу Алматы. В 2010–2012 гг. занимал руководящие должности в Министерстве финансов РК. В 2012–2014 гг. — заведующий сектором Отдела социально–экономического мониторинга Администрации Президента РК. В 2014–2017 гг. — руководитель департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. С июня 2017 по октябрь 2018 года занимал должность заместителя заведующего Отделом социально–экономического мониторинга Администрации Президента РК. С 2018 по 2022 год работал председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. С 11 июня 2022 года занимал должность акима Алматинской области.

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Акимом Актюбинской области переназначен Ералы Тугжанов. Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим Октябрьского лесничества Уральской области. В 1988-2001 гг. — преподаватель Карагандинского государственного университета, директор Института государства и права Академии наук РК, декан факультета, директор филиала Казахского государственного юридического университета. С 2001 по 2006 годы — заместитель акима Карагандинской области. В 2006-2008 гг. — председатель Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан. В 2008-2017 гг. — заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК, заведующий сектором Отдела внутренней политики Администрации Президента РК. С 2017 по 2019 годы — аким Мангистауской области. С 2019 по 2020 годы занимал должность председателя Федерации профсоюзов РК. 11 февраля 2020 года Указом Главы государства К. Токаева назначен заместителем Премьер-Министра РК. 18 января 2021 года Указом Президента РК переназначен на данную должность. 11 января 2022 года Указом Президента РК вновь назначен заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан. 31 августа 2022 года Указом Президента РК назначен акимом Актюбинской области.

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Кумар Аксакалов назначен акимом Костанайской области. Трудовой путь начинал с главного инженера совхоза. В разные года работал первым секретарем Урицкого райкома ЛКСМК, директором МГП «Новоселовка», заместителем генерального директора НПО «Кустанайское». Также работал акимом двух районов - Мендыкаринского, Тарановского.

В начале 2000-х работал госинспектором в Администрации Президента РК. С 2006 по 2010 год - акимом Жамбылской области, в 2010-2014 заместитель руководителя, руководителем центрального аппарата НДП «Нур Отан», секретарем партии «Нур Отан». В 2015-2017 годы - заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. С 2017 года Кумар Аксакалов возглавлял Северо-Казахстанскую область.

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Дархан Сатыбалды переназначен акимом Туркестанской области. Трудовую деятельность начал в 1996 году в коммунальном предприятии «Келес» Келесского района Южно-Казахстанской области. С 2000 по 2006 годы занимал различные должности в Министерстве финансов, Управлении делами Президента. С 2007 по 2010 годы являлся заместителем директора Бюджетного и Финансового департаментов Министерства образования и науки, заместителем председателя Комитета науки. В 2010 году назначен начальником департамента Комитета национальной безопасности. С 2011 по 2013 годы являлся заместителем заведующего Социально-экономическим отделом Канцелярии Премьер-Министра. В 2013 году назначен акимом города Шымкента. С 2015 по 2017 годы занимал должность первого заместителя акима Южно-Казахстанской области. Избирался депутатом Сената Парламента. С марта 2019 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан. С 31 августа 2022 года назначен акимом Туркестанской области.

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Акимом Кызылординской области переназначен Нурлыбек Налибаев.

Трудовую деятельность Нурлыбек Налибаев начал в 1997-1998 годы экспертом по нефти и нефтяной продукции. В 1998-2005 годах занимал руководящие должности в частных коммерческих структурах. В 2005-2007 годах - заместитель, первый заместитель акима города Кызылорда. В 2007-2008 годах был руководителем аппарата акима Кызылординской области. В 2008-2013 годах был акимом Шиелийского района Кызылординской области. В 2013-2021 годах был акимом города Кызылорда, Кызылординской области. С 1 апреля 2021 года назначен заведующим Отдела регионального развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан. 7 апреля 2022 года назначен акимом Кызылординской области.

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Акимом области Абай переназначен Нурлан Уранхаев.

Нурлан Уранхаев начал трудовую деятельность в 1987 году слесарем-монтажником, далее работал мастером, прорабом треста «Казпромтехмонтаж» города Семея, затем занимал должности директоров в различных компаниях, а также в государственных структурах. С 13 мая 2019 года работал руководителем управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султана. 8 июня текущего года была образована Абайская область с административным центром в городе Семее путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семей и Курчатов. 11 июня 2022 года Указом Главы государства Нурлан Уранхаев был назначен акимом Абайской области.

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Нариман Турегалиев назначен новым акимом Западно-Казахстанской области. Трудовой путь начал в должности экономиста, главного экономиста сельскохозяйственного объединения им. «ХVІІІ Партсъезд». В разные годы работал главным бухгалтером, главным экономистом, снабженцем производственного комплекса «Айтиево», главой крестьянского хозяйства «Акжол», начальником отдела труда и социальной защиты населения Теректинского района ЗКО, директором дома-интерната общего типа, г. Уральск, заместителем начальника управления занятости и социальной защиты населения Западно-Казахстанской области, замдиректором департамента координации занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области.

Также занимал пост директора департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по ЗКО, начальника управления занятости и социальных программ ЗКО. Был акимом Акжаикского района Западно-Казахстанской области, заместителем акима Западно-Казахстанской области, акимом города Уральска. С июня 2017 года – депутат Сената Парламента РК. 02.12.2022 года Указом Президента РК назначен акимом Западно-Казахстанской области.

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Берик Абдыгалиулы переназначен акимом Улытауской области. Трудовую деятельность начал в 1994 году в должности научного сотрудника Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ). В разные годы работал заведующим отделом внутренней политики, заместитель директора, заместителем начальника управления СМИ в Национальном агентстве по делам печати и массовой информации РК, начальником управления анализа и планирования Министерства информации и общественного согласия РК, заместителем директора департамента внутренней политики Министерства культуры, информации и общественного согласия РК, заместителем заведующего Центром в Аналитическом Центре Совета Безопасности РК, первым заместителем директора КИСИ при Президенте РК. Был заместителем акима города Темиртау, акимом города Аркалыка Костанайской области; заместителем акима Карагандинской области, акимом города Жезказгана. Возглавлял Институт национальных исследований. Руководил предвыборным штабом в ДПК «АК ЖОЛ», был президентом ОФ «Фонд политического образования»; руководил Научно-исследовательским центром «Сакральный Казахстан» Национального музея РК; научно-методическим центром «Архив-2025» Национального Архива РК; с 14.01.2021 г. - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва. 11 июня 2022 года Указом Главы государства был назначен акимом Улытауской области.

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Нурлан Ногаев переназначен акимом Мангистауской области. Трудовую деятельность начал электромонтером станции Кандагач в 1984 году. В 1993-1995 годы - с тарший эксперт, начальник отдела, генеральный директор ТОО «Гили-Паскер». В 1995-1996 годы - заместитель генерального директора МП «Отрар Лтд». В 1996-2006 годы - инженер по маркетингу, начальник отдела маркетинга, продаж нефти и нефтепродуктов, генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай». В феврале - августе 2006 года - и сполнительный директор АО «НК «КазМунайГаз». В 2006 - 2007 годы - д иректор департамента нефтяной промышленности МЭМР РК. В 2007 - 2010 годы - з аместитель акима Западно-Казахстанской области. В 2010 - 2012 годы - п ервый заместитель акима Западно-Казахстанской области. В 2012 - 2016 годы - аким Западно-Казахстанской области. В 2016, затем в 2019 году - аким Атырауской области. В 2019 году был назначен министром энергетики РК, переназначен в январе 2021 года. С 7 сентября 2021 года был акимом Мангистауской области.

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Ермек Маржикпаев переназначен акимом Акмолинской области. Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем физкультуры, тренером по боксу СШ № 29 г.Астана. В 1992-1993 годы — учитель истории СШ № 7 поселка Боровое Щучинского района Акмолинской области В 1993-1994 годы — директор МЧП «Шонай». В 1994-2008 годы — директор ТОО «Береке-Бурабай». В 2008-2012 годы — аким Аршалынского района Акмолинской области. В 2012-2013 годы — аким Зерендинского района Акмолинской области. В 2013-2014 годы — заместитель акима Акмолинской области. В 2014-2015 годы — Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан. В 2015-2019 годы — аким города Кокшетау Акмолинской области. В марте 2019 года назначен акимом Акмолинской области.

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Ерболат Досаев переназначен акимом Алматы. Трудовую деятельность начал менеджером МНПП «Искер». В разные годы занимал посты заместителя директора МП «Вега, заместителя директора, директора ТОО «Фирма «Акцепт», директора, первого вице-президента, генерального директора АОЗТ «Корпорация «Акцепт». Был заместителем председателя правления ЗАО «Банк Туран-Алем», председателем правления ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк, советником премьер-министра Республики Казахстан, членом Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам. Ерболат Досаев также занимал пост вице-министра энергетики, индустрии и торговли

РК, вице-министра финансов РК, председателя Агентства РУ по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса. Был заместителем председателя Агентства по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, министром финансов РК, управляющим Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) в Казахстане, министром здравоохранения, министром экономического развития и торговли РК, министром экономики и бюджетного планирования РК, министром

национальной экономики Республики Казахстан. Занимал пост председателя

правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», заместителя Премьер-министра РК, председателем Национального банка. 31 января 2022 года назначен на пост акима города Алматы.

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По согласованию с Администрацией Президента РК, распоряжением акима области Бейсенбай Тажибаев назначен на должность заместителя акима Туркестанской области. Трудовую деятельность начал в 2002 году корреспондентом газет «Шымкент келбеті» - «Панорама Шымкента». С 2005 по 2017 годы был редактором областного филиала АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан», руководителем пресс-службы аппарата акима Южно-Казахстанской области, главным редактором общественно-политической газеты «Оңтүстік Қазақстан», корреспондентом газеты «Айкын», руководителем пресс-службы аппарата акима Южно-Казахстанской области – пресс-секретарем. В 2018-2019 годах руководил управлением внутренней политики Туркестанской области. В 2019-2022 годах занимал должность первого заместителя председателя Туркестанского областного филиала партии Nur Otan, с марта 2022 года до настоящего времени был исполнительным секретарем Туркестанского областного филиала партии «AMANAT». Также с 2020 года был депутатом Туркестанского областного маслихата VII созыва, являлся лидером фракции партии «AMANAT» в маслихате.

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Кадровые перестановки произошли в «АрселорМиттал Темиртау». В пресс-службе сообщили о временных изменениях в руководстве в АО «АрселорМиттал Темиртау». Причиной этому стал отчет Государственной комиссии по расследованию аварии на шахте Ленина 3 ноября. Биджу Наир и Джелсон Батиста назначены советниками вице-президента АрселорМиттал, генерального директора АрселорМиттал СНГ Виджая Гояла с немедленным вступлением их в должности. На место Биджу Наира и Джэлсона Батиста назначили Владимира Яблонского и Виктора Гарифулова. Господин Яблонский Владимир Иванович назначен исполняющим обязанности генерального директора АО «АрселорМиттал Темиртау», а Гафиулов Виктор Викторович - исполняющим обязанности главного исполнительного директора горнорудного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау».

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Председателем правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» назначен Нурахмет Нуриев. С 2011 по 2013 годы был финансовым аналитиком в Hamble Group. С 2013 по 2015 годы работал в структурных подразделениях нефтеперерабатывающих заводов в городах Павлодар и Атырау. В 2015-2019 годы - финансовым директором, заместителем генерального директора по корпоративному развитию на угледобывающих предприятиях ТОО «Майкубен Вест» и АО «Шубарколь Премиум». С 2019 по 2020 годы работал заместителем директора филиала УМГ Тараз АО «Интергаз Центральная Азия», заместителем директора департамента тарифообразования и инвестиционной политики АО «Казтрансгаз».

Трудовую деятельность в корпорации «Казахмыс» начал в 2020 году в должности руководителя проектной группы. С сентября занимал должность директора по аутсорсингу ТОО «Корпорация «Казахмыс». В июне 2021 года был назначен генеральным директором ТОО «Казахмыс Смэлтинг».