Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе кадровые перестановки произошли в центральных и местных государственных органах, Банке развития Казахстана, Казахстанской федерации шахмат. Также сменился генеральный секретарь ОДКБ. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает традиционный обзор назначений за неделю.

Директором департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК назначен Ернат Жунусов.

Жунусов Ернат Гапуович родился в 1975 году. Имеет опыт работы в сфере ТИПО более 20 лет. Трудовой путь начал в 1996 году учителем трудового обучения в школе-лицее № 4 им. Абая города Сатпаева. В разные годы был заведующим учебной частью, заместителем директора колледжа и заместителем директора лицея №19, главным экспертом департамента технического и профессионального образования Министерства науки и образования РК, заместителем директора департамента технического и профессионального образования министерства.

Уполномоченным по этике Министерства финансов РК назначен Бауыржан Туяков.

До назначения Туяков Бауыржан был главным экспертом департамента международных финансовых отношений Министерства финансов РК.

Заместителем акима Актюбинской области назначена Гулкасима Суйентаева.

Суйентаева Гулкасима Рамазановна родилась в 1964 году в Актюбинской области. Окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства, а также «Алматы менеджмент университет». Трудовую деятельность начала в 1983 году бухгалтером централизованной бухгалтерии №1 Актюбинского городского отдела здравоохранения. В разные годы работала главным специалистом отдела финансов Актобе, начальником-главным бухгалтером управления бухгалтерского учета, государственных закупок и анализа инвестиционных программ, начальник управления учета и финансирования департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения РК, заместителем руководителя управления финансового контроля и государственных закупок Актюбинской области. Также была директором департамента экономики и финансов Минздрава РК, заместителем генерального директора Национального центра экспертизы лекарственных средств, заведующей отделом организационно-контрольной и кадровой работы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, руководителем управления финансов Актюбинской области. До назначения руководила управлением экономики и бюджетного планирования Актюбинской области.

Уполномоченным по правам человека по Павлодарской области назначен Арсен Жакупов.

Арсен Абзалович Жакупов родился 4 июня 1993 года в поселке Карабулак Ескельдинского района Алматинской области. Окончил Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Йоркский университет (Великобритания) по программе «Болашақ». Проходил зарубежные стажировки в DBB Академии (Германия, Берлин), а также в Школе государственного управления им. Мохаммеда ибн Рашид (ОАЭ, Дубай). Трудовую деятельность начал юристом в отделе архитектуры и градостроительства Талдыкоргана. В разные годы был ведущим специалистом управления государственных услуг департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматинской области, главным экспертом управления общественно-политической работы Комитета по делам гражданского общества, руководителем управления по развитию в государственных органах принципов общественного участия и открытости департамента развития коммуникаций государства и общества Министерства информации и общественного развития РК.

Руководителем управления внутренней политики Алматинской области назначена Бота Елеусизова.

Елеусизова Бота Сериковна родилась в 1975 году. Окончила Казахский государственный аграрный университет, Казахский государственный женский педагогический институт. Трудовой путь начала в 1992 году в агропромышленной фирме «Надежда» села Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области. Нести государственную службу начала с 2002 года в должности специалиста аппарата акима Тургеньского сельского округа Енбекшиказахского района. В разные годы в этом же округе занимала посты заместителя акима, а затем акима. С 2019 года работала заместителем акима Кегенского района. С октября текущего года была исполняющей обязанности руководителя областного управления внутренней политики.

Заместителем руководителя аппарата акима Алматинской области назначен Данияр Ахметов.

Ахметов Данияр Дуйсенбиевич родился в 1984 году. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Университет Шеффилда в Великобритании по программе «Болашақ». Трудовую деятельность начал в 2005 году инспектором Счетного комитета. В разные годы работал главным специалистом Министерства индустрии и торговли, экспертом Агентства по регулированию и надзору финансового рынка, начальником управления Министерства экономического развития и торговли, заместителем директора департамента этого же ведомства, советником первого заместителя Премьер-Министра, заместителем заведующего отделом регионального развития Канцелярии Премьер-Министра, заместителем Руководителя Канцелярии Премьер-Министра, советником Премьер-Министра, инспектором Администрации Президента РК, заместителем руководителя аппарата акима Алматы. До настоящего времени работал в должности советника акима Алматинской области.

Новым членом совета директоров Банка развития Казахстана стал Нурлан Байбазаров.

Байбазаров Нурлан Серикович родился в 1975 году. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Организация банковского дела». Трудовую деятельность начал в 1997 году в бюджетном департаменте Министерства финансов РК. С 2004 года по 2011 год работал на разных должностях в АО «Банк развития Казахстана», начиная от начальника управления до управляющего директора. В разные годы занимал должность директора департамента развития отраслей экономики в Министерстве национальной экономики РК, являлся членом совета директоров и председателем правления Фонда развития промышленности. В ноябре 2022 года назначен председателем правления Банка развития Казахстана.

Генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности назначен Имангали Тасмагамбетов.

Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич родился 9 декабря 1956 года в Гурьевской области Казахской ССР. Окончил естественно-географический факультет Уральского педагогического института имени А.С.Пушкина. Кандидат философских наук. Доктор политических наук. В советский период трудился в системе образования, на комсомольской работе, был народным депутатом Верховного Совета Казахской ССР. В разные годы занимал должности председателя Государственного комитета РК по делам молодежи, заместителя Премьер-министра РК, заместителя руководителя Администрации Президента РК, первого помощника Президента РК. Также был акимом Атырауской области, Государственным секретарем РК, руководителем Администрации Президента РК, акимом Алматы, Астаны, председателем столичного филиала НДП «Нур Отан». Занимал пост министра обороны РК, чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Российской Федерации.

Исполнительным директором Казахстанской федерации шахмат назначена Гульмира Даулетова.

Даулетова Гульмира Бекзатовна родилась в 1988 году. Имеет звание международного гроссмейстера среди женщин, является многократной чемпионкой Казахстана, бронзовым призером Всемирной шахматной олимпиады. В копилке ее достижений – золотая медаль на чемпионате Азии. В разные годы работала турнирным директором и заместителем исполнительного директора в Казахстанской федерации шахмат, является председателем женской комиссии Азиатской федерации шахмат, автором учебно-методического пособия для школьников «Шахматы» для 2-4 классов, по которым сегодня обучаются школы Казахстана, разработчиком курса онлайн-платформы по обучению преподавателей и детей.



