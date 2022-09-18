Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе кадровые перестановки произошли в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, местных государственных органах, сменился глава нацкомпании «Казатомпром» и председатель суда Абайской области. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает традиционный обзор назначений за неделю.

Вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК назначен Серикалий Мукатаев.

Мукатаев Серикалий Мухаметкаримович родился в 1964 году в Алматинской области. Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт. Трудовую деятельность начал в 1990 году мастером Саркандской передвижной механической колонны-55, где на различных должностях проработал до 1997 года. В разные годы работал в частной организации, был специалистом отдела культуры акимата Саркандского района, главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства аппарата акима Саркандского района, начальником отдела транспорта и автомобильных дорог, общественного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и строительства аппарата акима Саркандского района. Занимал руководящие должности в Балкаш-Алакольской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам. До назначения являлся директором филиала «БАК им. Д. Кунаева» РГП «Казводхоз» КВР МЭГПР РК.

Председателем правления национальной компании «Казатомпром» назначен Ержан Муканов.

Муканов Ержан Жанабилович родился в 1997 году. Имеет более чем 23-летний опыт работы на различных должностях в атомной индустрии, начиная с должности инженера лаборатории спецметодов обогащения и гидрометаллургии в Институте металлургии и обогащения Академии наук РК. B системе Казатомпрома работает с 2006 года, начав с должности инженера-технолога ТОО «СП «КАТКО», координатора по производственному развитию AREVA Mines, и занимал различные руководящие должности в дочерних и зависимых организациях Компании: ТОО «СП «КАТКО», ТОО «Казатомпром-SaUran», ТОО «Каратау» и ТОО «Семизбай–U».

Председателем суда Абайской области назначен Кайрат Чакпантаев.

Чакпантаев Кайрат Муратович родился в 1965 году. Окончил Усть-Каменогорский педагогический институт, Восточно-Казахстанский государственный университет. В судебной системе работает 25 лет, из них в должности председателя районных и приравненных к ним судов - 18 лет. Является экс-председателем судебной коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда.

Заместителем руководителя, заведующим секретариатом Совета по этике департамента Агентства РК по делам государственной службы по Алматинской области назначен Асхат Такебаев.

Такебаев Асхат Канатович родился в 1983 году в Райымбекском районе Алматинской области. Окончил Центрально-Азиатский университет, Академию экономики и права. Трудовую деятельность начал в 2012 году в отделе оценки и управления персонала территориального управления РК по делам государственной службы по Алматинской области. В разные годы был руководителем управления государственной службы и профилактики коррупции департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматинской области, работал в Карасайском, Сарканском районах и в Талдыкоргане, руководителем Аппарата акима Талдыкоргана. До назначения занимал должность заместитель акима Талдыкоргана.

Акимом Мангистауского района Мангистауской области назначен Галымжан Ниязов.

Ниязов Галымжан Мукырович родился в 1973 году. окончил Казахский национальный политехнический университет им. К. Сатпаева, Актауский государственный университет им. Ш. Есенова. Трудовой путь начал в 1990 году в АТП-1 города Шевченко. В разные годы руководил рядом коммерческих организаций в сфере нефти и строительства, был главным менеджером производства, ведущим специалистом отдела аудита и экспертизы лицензионных документов Мангистауского областного филиала АО «Национальный центр «Құрылысконсалтинг».

Занимал должности главного специалиста отдела лицензии управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области, главного специалиста отдела строительства, главного специалиста отдела государственных закупок, заместителем руководителя управления строительства Мангистауской области. Был руководителем управления государственных закупок Кызылординской области, директором департамента в ТОО «СК - Фармация», акимом города Актау. До назначения был заместителем акима Мангистауской области.

Акимом Махамбетского района Атырауской области назначен Кайрат Нурлыбаев.

Нурлыбаев Кайрат Ескабылович родился в 1973 году. Трудовую деятельность начал в 1990 году рабочим строительного цеха племенного каракулеводческого завода «Гурьев» в селе Мукур Кызылкогинского района. В разные годы работал старшим референтом Хобдинского районного маслихата, ремонтником-техником центральных отопительных котлов акционерного общества «Мукур».

Занимал различные в аппарате акима Мукурского сельского округа Кызылкогинского района, работал на различных должностях в аппарате акима Курмангазинского района. Был руководителем аппарата акима Индерского района, заместителем акима Индерского района, руководителем управления сельского хозяйства Атырауской области. До назначения занимал должность заместителя акима Атырауской области.

Акимом Индерского района Атырауской области назначен Дарын Шамуратов.

Шамуратов Дарын Дюсембаевич родился в 1986 году. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова, Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет.

Трудовой путь начал в 2009 году временно исполняющим обязанности главного специалиста аппарата акима Буденевского аульного округа. В разные годы работал в аппаратах акимов Буденевского аульного округа, Индерского района, был руководителем аппарата акима Индерского района, заместителем акима Индерского района. До назначения работал заместителем руководителя аппарата акима Атырауской области.

Руководителем управления экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области назначен Фархад Бельбеев.

Бельбеев Фархад Касымович родился в 1989 году. Окончил Семипалатинский финансово-экономический колледж имени Р. Байсеитова, Казахскую финансово-экономическую, ВКУ им. Аманжолова.

Трудовую деятельность начал в 2007 года менеджером филиала ТОО «Альянс RetaiIGroup». С ноября 2007 года - на государственной службе. В разные годы занимал должности ведущего специалиста, заместителя акима сельского округа, руководителя аппарата акима, отдела экономики и бюджетного планирования Бородулихинского района. С марта 2018 года работал руководителем отдела инвестиционной политики и отраслей материального производства в управлении экономики и бюджетного планирования ВКО, с марта 2019 года был заместителем руководителя управления.

Заместителем руководителя аппарата акима Алматинской области назначен Аманжол Абдрахманов.

Абдрахманов Аманжол Кенесбаевич родился в 1977 году. Окончил Алматинскую высшую школу Министерства внутренних дел, Таразский государственный университет имени М.Дулати.

Трудовую деятельность начал в 1994 году в управлении внутренних дел Алмалинского района города Алматы. В разные годы занимал должности специалиста центра по недвижимому имуществу по городу Алматы, специалиста, ведущего специалиста департамента юстиции РК, заместителя директора, директора Центра обслуживания населения Есильского района города Астаны, директор центра занятости акимата города Астаны, заместителя директора, директора центра недвижимости по Алматинской области, главного специалиста, заместителя руководителя, руководителя департамента юстиции города Алматы. С февраля 2021 года руководил департаментом юстиции Алматинской области.

Руководителем управления энергетики и ЖКХ в Алматинской области назначен Дастан Шалтабаев.

Шалтабаев Дастан Турарбекович родился в 1973 году. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 1997 году ведущим специалистом Алматинского городского управления по чрезвычайным ситуациям.

В разные годы работал главным специалистом Алматинского городского управления по ЧС, заведующим сектором Национальной комиссии по ценным бумагам РК, в РГП «Хозяйственное управление», главным специалистом департамента образования Алматинской области, заместителем начальника управления строительства, главным специалистом Алматинского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК, руководителем отдела архитектуры и градостроительства Жамбылского, Карасайского районов, руководителем управлений строительства, архитектуры и градостроительства Алматинской области, государственных закупок, заместителем акима Жамбылского района, акимом города Талдыкорган, советником акима Алматинской области, руководителем представительства АО «Алатау» по развитию Алматинской области, руководителем департамента по защите прав потребителей Алматинской области.

С августа 2022 года занимал должность руководителя департамента по защите прав потребителей Жетысуской области.

Руководителем департамента экологии в Улытауской области назначен Дастан Тлеубеков.

Тлеубеков Дастан Тоганбекович родился в 1977 году. Окончил Карагандинский государственный технический университет. В системе экологии с 1999 года.

Трудовую деятельность начинал экологом на предприятии «Нова Цинк». В государственную систему в сфере охраны окружающей среды пришел в 2003 году. И прошел путь от главного специалиста до начальника отдела департамента государственного контроля. В разные годы работал в проектной фирме по разработке экологической документации, начиная от рядового специалиста и достигая руководящих должностей.

В период с 2016 по 2018 годы возглавлял управление экологической экспертизы и разрешений. Предыдущее место работы - руководитель управления экологической экспертизы и разрешений Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.



