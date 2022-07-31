31 Июля 2022 12:06

Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе кадровые перестановки произошли в местных государственных органах, областных департаментах по чрезвычайным ситуациям, органах Комитета национальной безопасности. Также сменились прокуроры в семи областях, у хоккейного клуба «Алматы» - главный тренер. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает традиционный обзор назначений за неделю.

Заместителем акима Абайской области назначен Нурбол Нурсагатов.

Нурсагатов Нурбол Толегенулы родился в 1981 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова, Казахский автомобильно-дорожный институт имени Л.Б. Гончарова. Трудовой путь начал в Комитете по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК в 2003 году. С 2008 по 2011 годы занимал пост заместителя руководителя управления строительства города Нур-Султана. Занимал должность заместителя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК. В разные годы трудился на посту руководителя управления транспорта и автомобильных дорог акимата ВКО, управления строительства города Алматы, управления охраны окружающей среды города Нур-Султана. Был акимом Алматинского и Байконурского районов столицы.

Акимом Ордабасинского района Туркестанской области назначен Нурбек Бадыраков.

Бадыраков Нурбек Бактыбаевич родился 11 июня 1988 года в Южно-Казахстанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати и Казахстанский университет дружбы народов. Трудовую деятельность начал в 2009 году статистиком в управлении сельского хозяйства Южно-Казахстанской области. В разные годы был ведущим специалистом отдела переработки сельскохозяйственной продукции и внедрения новых технологий управления сельского хозяйства Южно-Казахстанской области, руководителем отдела земледелия и водного хозяйства управления сельского хозяйства Южно-Казахстанской области, заместителем руководителя управления сельского хозяйства Южно-Казахстанской области. Работал в департаменте анализа деятельности и развития ДЗО АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» главным менеджером, помощником депутата Мажилиса Парламента РК, руководителем Южно-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, руководителем аппарата акима города Шымкента. С 2018 года по настоящее время работал руководителем управления сельского хозяйства Туркестанской области.

Начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области назначен Манарбек Шапагатов.

Шапагатов Манарбек Каиргельдинович родился 3 февраля 1975 года в Енбекшильдерском районе Кокчетавской области. В 1995 году окончил Алматинское пожарно-техническое училище МВД, в 2005 году – Кокшетауский технический институт МЧС. По образованию инженер пожарной безопасности. В правоохранительных органах работает с октября 1992 года, начинал служебную деятельность инспектором отдела государственного пожарного надзора Щучинского района Кокчетавской области. За годы службы работал на различных руководящих должностях. С 2015 года занимал должность заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

Начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Улытауской области назначен Есен Байыров.

Есен Альмуханбетович родился 22 апреля 1974 года в Агадырском районе Жезказганской области. В 2005 году окончил Карагандинский государственный технический университет, в 2011 году - Кокшетауский технический институт МЧС. По образованию инженер пожарной безопасности. В правоохранительных органах работает с августа 1998 года, начинал служебную деятельность младшим инспектором пожарной части № 19 Государственной противопожарной службы города Астаны. За годы службы работал на различных руководящих должностях. С 2020 года занимал должность заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана.

Заместителем начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области назначен Абиль Уразов.

Уразов Абиль Владимирович – уроженец Мендыкаринского района Костанайской области. Ранее занимал должность начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС города Шымкента. Проходил службу в различных должностях среднего и старшего начальствующего состава органов гражданской защиты Костанайского гарнизона. Имеет 20-летний опыт руководства территориальными и структурными подразделениями областного ДЧС.

Руководителем управления инспекции труда Жамбылской области назначен Жарылкасын Айтаков.

Айтаков Жарылкасын Абдикапарович родился в 1962 году. Окончил Джамбульский гидромелиоративно-строительный институт, Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, университет «Аулие-Ата», Жамбылский гуманитарно-технический университет. Трудовую деятельность начал в 1985 году участковым механиком Кондровской передвижной механизированной колонны Калужской области Российской Федерации. В разные годы работал преподавателем, заведовал отделом организационной работы, руководил аппаратом акима Жуалынского района. Работал заместителем акима Жуалынского района, заведующим финансово-хозяйственным отделом аппарата акима Жамбылской области, секретарем Жуалынского районного маслихата, председателем Ревизионной комиссии по Жамбылской области. Занимал должности акима Рыскуловского и Шуского районов. С июля 2021 года до сегодняшнего дня занимал должность заместителя руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области.

Назначены руководители территориальных органов Комитета национальной безопасности РК:

- ДКНБ по области Абай – Валениязов Бахытжан Сырымович;

- ДКНБ по Алматинской области – Ибраев Рустам Жиянович;

- ДКНБ по Карагандинской области – Кундызбаев Бауыржан Жанымханович;

- ДКНБ по Восточно-Казахстанской области – Кокумбаев Ринат Тулеуханович;

- ДКНБ по области Ұлытау – Укенов Саламат Хамитович;

- ДКНБ по области Жетісу – Наймантаев Алмас Тлепбергенович;

- ДПС по Восточно-Казахстанской области – Рахимов Серик Гарипович;

- ДПС по Туркестанской области – Жумадилов Мадияр Бекдаирович;

- ДПС по Кызылординской области – Аимбетов Айдар Аканович;

- ДПС по Атырауской области – Абесов Адиль Нурсагатулы;

- ДПС по области Жетісу – Нарбаев Марат Кунанбаевич;

- ДПС по области Абай – Жуманов Санат Маратович.

Прокурором Улытауской области назначен Жаркынбек Бакашбаев.

Жаркынбек Кендирбекович Бакашбаев родился в 1963 году. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова. Трудовую деятельность начал в 1985 году с должности стажера прокуратуры Ленинского района города Целинограда. В разные годы был межрайонным прокурором города Арысь, прокурором городов Шымкент и Туркестан Южно-Казахстанской области, заместителем прокурора Кызылординской, Акмолинской областей, города Алматы, заместителем начальника департамента специальных прокуроров и Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры. С 2019 года занимал должность начальника 2-Службы Генеральной прокуратуры. Стаж в органах прокуратуры - более 35 лет.

Прокурором Абайской области назначен Ерлан Абаев.

Абаев Ерлан Масгутович родился в 1969 году в поселке Баянуал. Службу начал в 1992 году с должности стажера прокуратуры Ильичевского района города Павлодара. Работал следователем по особо важным делам прокуратуры Павлодарской области, прокурором Иртышского, Успенского районов этой же области, города Павлодара, начальником управления КПСиСУ города Астаны. С 2016 по 2018 годы занимал должности заместителя начальника департамента, начальника департамента Генеральной прокуратуры. С июля 2018 года - прокурор Мангистауской области. Стаж работы в органах прокуратуры - 30 лет.

Прокурором Жетысуской области назначен Мадияр Басшыбаев.

Басшыбаев Мадияр Бекенович трудовую деятельность начал в 2000 году в органах прокуратуры Актюбинской области с должности прокурора управления. В разные годы возглавлял структурные подразделения в прокуратурах Актюбинской области и Алматы. Был прокурором Медеуского, Алмалинского районов, руководителем Аппарата прокуратуры Алматы, заместителем начальника департамента стратегического развития Генеральной прокуратуры. До настоящего времени работал заместителем прокурора Западно-Казахстанской области. Стаж в органах прокуратуры - более 20 лет.

Прокурором Западно-Казахстанской области назначен Серик Шалабаев.

Шалабаев Серик Рыскалиевич родился в 1965 году в Мангистауской области. В органах прокуратуры работает с 1992 года. Службу начал с должности стажера прокуратуры Актау. Имеет большой опыт следственной работы в органах прокуратуры и ГСК. Занимал ряд руководящих должностей как на региональном уровне, так и в центральном аппарате. Был заместителем Главного военного прокурора, заместителем, первым заместителем прокурора Западно-Казахстанской области, заместителем прокурора Алматинской области, начальником Управления Аппарата Генерального Прокурора, заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры, проректором Академии правоохранительных органов. До настоящего назначения возглавлял Службу уголовного преследования Генеральной прокуратуры. Стаж работы в правоохранительных органах - более 30 лет.

Прокурором Актюбинской области назначен Халидулла Дауешов.

Дауешов Халидулла Зиноллаевич родился в 1964 году в Атырауской области. Службу в органах прокуратуры начал в 1991 году стажером прокуратуры города Гурьева. В разные годы работал в прокуратуре Атырауской области и центральном аппарате. С 2002 по 2019 годы последовательно занимал должности прокурора Уральска Западно-Казахстанской области, Жылыойского и Макатского районов Атырауской области, Атырау, заместителя прокурора Жамбылской и Западно-Казахстанской областей, прокурора Кызылординской области. До настоящего назначения руководил прокуратурой Атырауской области. Стаж в органах прокуратуры - 31 год.

Главным транспортным прокурором назначен Тимур Сулейменов.

Сулейменов Тимур Каирбекович родился в 1975 году в Новосибирске. Службу в органах прокуратуры начал в 1997 года с должности помощника прокурора Алмалинского района Алматы по правовой статистике и информации. Занимал различные должности в органах прокуратуры Алматы, в том числе заместителя прокурора Ауэзовского района, прокурора Турксибского района, заместителя, первого заместителя прокурора города Алматы и столицы. Руководил прокуратурой Костанайской области и Академией правоохранительных органов. Стаж службы в органах прокуратуры - более 24 лет.

Прокурором Мангистауской области назначен Руфат Куттуков.

Куттуков Руфат Бауыржанович родился в 1978 году в Жамбылской области. Трудовую деятельность начал в 2000 году помощником прокурора Айтекебийского района Актюбинской области. В разное время руководил специализированной природоохранной прокуратурой Актюбинской области, прокуратурой Жамбылского района Жамбылской области и прокуратурой Атырау. С 2018 по 2020 годы был первым заместителем прокурора Карагандинской области. С 2020 года возглавлял департамент по работе с обращениями и делопроизводству Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Стаж службы в органах прокуратуры - более 22 лет.

Прокурором Атырауской области назначен Бауыржан Жумаканов.

Жумаканов Бауыржан Альбертович родился в 1979 году в Актюбинской области. Трудовую деятельность начал в 2001 году в органах правовой статистики Актюбинской области. Занимал должности заместителя прокурора, прокурора Бостандыкского района Алматы, помощника генерального прокурора управления по расследованию уголовных дел особой важности Службы специальных прокуроров. До настоящего назначения был заместителем прокурора Атырауской области. Классный чин – старший советник юстиции. В органах прокуратуры более 20 лет.

Главным тренером хоккейного клуба «Алматы» стал Андрей Спиридонов.

Спиридонов Андрей Владимирович родился в 1982 году в Усть-Каменогорске. Выступал в качестве игрока за такие клубы, как «Актобе», «Алтай-Торпедо», «Барыс, «Бейбарыс», «Енбек», «Иртыш», «Номад» и «Торпедо». Установил рекорд чемпионатов Казахстана, первым добравшись до отметки в 200 заброшенных шайб.