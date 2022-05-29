29 Мая 2022 13:41

Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе кадровые перестановки произошли в центральных и местных государственных органах, Совете Безопасности РК, в Комитете национальной безопасности РК. Сменились прокуроры Карагандинской области и Нур-Султана, главный тренер команды Казахстана по таеквондо, у министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК появился новый внештатный советник. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает традиционный обзор назначений за неделю.

Прокурором Карагандинской области назначен Бауыржан Мырзакеров.

Бауыржан Кыпшакович Мырзакеров родился в 1975 году. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. Службу начал в 1997 году с должности помощника военного прокурора Капшагайского гарнизона. В разное время работал на руководящих должностях военной прокуратуры Шымкентского, Сарыозекского, Усть-Каменогорского, Капшагайского гарнизонов. Был заместителем Главного военного прокурора и прокурора Павлодарской области, начальником Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры. С апреля 2019 года возглавлял столичную прокуратуру.

Прокурором города Нур-Султана назначен Ерлан Утегенов Рахимжанович Утегенов.

Утегенов Ерлан Рахимжанович родился в 1976 году. Окончил Казахский государственный юридический университет. В органах прокуратуры работает с 1997 года. Проходил службу в прокуратурах Алматинской, Южно-Казахстанской, Акмолинской областей и города Алматы, в том числе на руководящих должностях. Был заместителем Алматинского природоохранного прокурора и прокурора Карасайского района Алматинской области, прокурором Целиноградского, Егиндыкольского районов Акмолинской области, а также Талгарского района Алматинской области, начальником управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам по городу Алматы. С июня 2019 года он занимал должность заместителя прокурора города Нур-Султана.

Руководителем аппарата Министерства культуры и спорта РК назначен Жанат Ахметов.

Ахметов Жанат Сабыржанович родился в 1986 году в Омске (Российская Федерация). Окончил Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского. Трудовую деятельность начал в 2008 году в должности и.о. эксперта Управления организационно-правового обеспечения Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям РК. В разные годы работал в структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, Министерства экономического развития и торговли, Министерства экономики и бюджетного планирования РК. С апреля 2019 года и по настоящее время занимал должность директора юридического департамента Министерства информации и общественного развития РК.

Заместителем руководителя Бюро национальной статистики РК назначена Жаннат Дубирова.

Дубирова Жаннат Балгабаевна родилась в 1987 году. Окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Университет Манчестер в Великобритании. Трудовую деятельность начала администратором мета-данных в ТОО «Bimash», где в последующем была переведена руководителем проектов. Работала главным менеджером IT департамента в АО «Цеснабанк». Трудилась на различных должностях в ENRC Group, занимала пост заместителя председателя правления в АО «Астана Innovations». До назначения работала руководителем городского центра iKOMEK109 акимата города Нур-Султана.

Председателем Комитета науки Министерства образования и науки РК назначен Адлет Тойбаев.

Тойбаев Адлет Жунисович родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Трудовую деятельность начал в 2008 году преподавателем КазНУ им. аль-Фараби. Работал в Казахском государственном женском педагогическом университет, Казахстанском инженерно-технологическом университете. С 2018 года был директором департамента высшего и послевузовского образования МОН РК.

Акимом Тимирязевского района Северо-Казахстанской области назначен Ерлан Жаров.

Жаров Ерлан Каирович родился в 1982. Окончил Кокшетауский филиал Карагандинской юридической академии «Фемида», Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова. Карьеру начал в 2001 году юрисконсультом. В 2003 году перешел на государственную службу. Работал специалистом по назначению адресной социальной помощи в аппарате акима города Тайынша, главным специалистом по работе с малообеспеченными гражданами в отделе труда, занятости и социальной защиты населения, отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района, акимом Чкаловского сельского округа. С 2008 по 2015 годы года занимал должность заместителя акима Тайыншинского района, курировал различные сферы. С 2015 по 2019 годы работал на руководящих должностях в частных агроформированиях. Затем вернулся на государственную службу. С 2019 года по настоящее время был заместителем акима Тайыншинского района по вопросам сельского хозяйства и предпринимательства.

Начальником Департамента полиции Акмолинской области назначен Думан Таев.

Таев Думан Ашкенович родился 13 марта 1967 года в селе Коктерек Сергеевского района Северо-Казахстанской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1988 году милиционером отдельной роты ППС УВД Северо-Казахстанского облисполкома. В период с 1991 по 2004 годы работал на различных оперативных должностях в УВД города Петропавловска. В 2004 году возглавил отдел внутренних дел Есильского района, в том же году назначен начальником УВД города Петропавловска. В разное время работал начальником управления общественной безопасности ДВД СКО, возглавлял ОВД района им. Г. Мусрепова, занимал должности начальника УВД города Петропавловска, первого заместителя начальника ДВД СКО. Последняя занимаемая должность – начальник департамента криминальной полиции МВД РК.

Руководителем управления образования Мангистауской области назначена Динара Жумашева.

Жумашева Динара Нагимуллиевна имеет высшее образование по специальностям «учитель истории» и «юрист», магистр исторических наук. Трудовую деятельность начала в 1997 году учителем истории и экономики в средней школе. В разные годы на разных должностях работала в в департаменте образования, в управлении по развитию языков в Мангистауской области. Занимала должность начальника Актауского городского отдела образования, директора Регионального центра «Обучение языкам, переподготовка и повышение квалификации государственных служащих», возглавляла Мангистауский областной филиала Академии государственного управления при Президенте РК. С марта 2018 года работала советником генерального директора по связям с общественностью национальной морской судоходной компании «Казмортрансфлот».

Руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области назначен Даурен Утепкали.

Утепкали Даурен Талапович имеет высшее образование по специальностям «строительство» и «юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2010 году главным специалистом управления архитектурно-строительного контроля Мангистауской области. С 2011 по 2013 годы работал специалистом, руководителем отдела в Мангистауском областном филиале Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. С 2015 по 2022 годы работал руководителем отдела, заместителем руководителя областного управления государственного архитектурно-строительного контроля, затем градостроительного и земельного контроля. В связи с передачей функций земельного контроля другому государственному органу в соответствии с оптимизацией данного учреждения с марта 2022 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя областного департамента Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.

Руководителем управления спорта города Алматы назначен Ерден Хайруллин.

Хайруллин Ерден Рашидович окончил Казахский национальный технический университет имени Каныша Сатпаева, Академию гражданской авиации. С 2012 по 2019 годы исполнял обязанности главного специалиста отдела по развитию предпринимательства и промышленности, руководил отделом по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Алмалинского района. С 2019 по 2022 годы занимал должность заместителя акима Алмалинского района города Алматы.

Заведующим отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК назначен Русланбек Бекжигитов.

Бекжигитов Русланбек Кенесбекович родился в 1971 году. Окончил военная инженерно-космическую академию им. А.Ф. Можайского, Академию юриспруденции – Высшую школу права «Әділет». Служил на различных должностях в воинских частях Военно-воздушных сил и в центральном аппарате Министерства обороны РК, был ответственным работником в структурных подразделениях Канцелярии Премьер-Министра РК. Более 10 лет работал в аппарате Совета Безопасности РК. С 2015 года до назначения был заведующим отделом общих вопросов безопасности Совета Безопасности РК.

Заместителем председателя Комитета национальной безопасности РК – директором Пограничной службы назначен Ерлан Алдажуманов.

Алдажуманов Ерлан Ергалиулы родился в 1966 году в Семипалатинске. Окончил Высшее пограничное командное училище им. Дзержинского, Военную академию Республики Беларусь. В разные годы был заместителем начальника пограничной заставы, пограничных отрядов, заместителем начальника Регионального управления, заместителем командующего пограничными частями Регионального управления. Был первым заместителем директора - начальником Главного штаба Пограничной службы КНБ Республики Казахстан. С сентября 2019 года работал начальником Регионального управления «Оңтүстік» Пограничной службы КНБ РК.

Внешатным советником министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК назначен Ораз Жандосов.

Ораз Алиевич Жандосов родился в 1961 году. Окончил Московский государственный университет им. М.Л. Ломоносова. Экономист-кибернетик. Был вице-премьером Правительства Казахстана по финансовым вопросам, руководителем национальной компании KEGOC, председателем Национального банка, министром финансов. Является директором центра экономического анализа «Ракурс», членом попечительского совета научно-образовательного фонда «Аспандау», членом попечительского совета Международной академии бизнеса.

Главным тренером национальной команды Казахстана по таеквондо назначен Батырбек Есдавлетов.

Батырбек Есдавлетов ранее занимал должность старшего тренера сборной Казахстана по таеквондо. Он является мастером спорта международного класса, чемпион Республики Казахстан и обладатель Кубка Республики Казахстан 1997-2007 гг., победитель летней спартакиады, призер чемпионата Азии и ряда международных турниров.



