Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этой неделе произошел ряд кадровых перестановок и назначений. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

Талгат Койбаков назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Койбаков Талгат Мамыртаевич родился 2 октября 1963 года в Жамбылской области. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева (1985), Военную академию Вооруженных сил Республики Казахстан (2002, заочно); Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (2011).

Арман Шаккалиев назначен министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.

Новый министр ЕЭК имеет значительный опыт руководящей работы в органах государственной власти Казахстана. В разные годы Арман Шаккалиев занимал руководящие должности в министерствах финансов, экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. С 2008 по 2016 годы являлся директором Казахстанского института стандартизации и сертификации, с 2016 по 2018 годы руководил департаментом технического регулирования и аккредитации ЕЭК. Непосредственно перед назначением на должность министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК занимал пост председателя Комитета технического регулирования и метрологии в Министерстве по инвестициям и торговле и Министерстве по торговле и интеграции Республики Казахстан.

Председателем Совета директоров АО «Bank RBK» избран Болат Жамишев.

На посту главы Совета директоров банка Болат Жамишев, обладающий обширным опытом руководящей работы на высоких государственных должностях и в финансовом секторе, будет курировать вопросы стратегического развития финансового института и укрепления его позиций как одного из самых устойчивых, стабильных и надежных банков страны. Решением общего собрания акционеров также были продлены на один год полномочия независимого директора банка Торстена Пола.

С учетом произведенных изменений Совет директоров банка сформирован в следующем составе: Болат Жамишев (председатель СД), Наталья Акентьева, Мусабек Алимбеков, Болатбек Жайназаров, Торстен Пол (члены СД). Б. Жамишев, кандидат экономических наук, в разные годы занимал следующие должности: заместитель председателя Национального банка РК; председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансовых организаций; заместитель председателя правления Евразийского банка развития; министр финансов РК; министр регионального развития РК; председатель правления АО «Банк развития Казахстана». Он имеет богатый опыт работы в советах директоров компаний квазигосударственного сектора, институтов развития и банковских структур.

Акимом Акжарского района СКО стал Канат Калиев.

У 56-летнего Каната Калиева есть опыт работы районным акимом. В 2009 году он возглавлял Мамлютский район. Трудовую деятельность К.Калиев начал с работы ветеринарным врачом. В разные годы занимал должность начальника Кызылжарского районного управления экологии и биоресурсов, районного территориального управления, районной территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по Кызылжарскому району, территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Северо-Казахстанской области. С 2018 года был директором Северо-Казахстанского областного филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканская ветеринарная лаборатория».