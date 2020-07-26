Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений в Казахстане за неделю.

На уходящей неделе Аскар Жумагалиев покинул пост министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Он был освобожден от должности главы ведомства Указом Главы государства.

Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Аскар Жумагалиев работал с 2019 года. До июня 2019 года он возглавлял Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Был заместителем Премьер-Министра РК (2017-2019).

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Позже стало известно, что Багдат Мусин был освобожден от должности советника Президента Республики Казахстан по цифровизации и инновационным технологиям и был назначен первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности согласно Постановлению Правительства РК. Он будет временно исполнять обязанности министра.

Трудовой путь Багдат Мусин начал инженером-программистом, работал начальником отдела сопровождения ИС РГП «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции, начальником управления информационных технологий департамента экономики и финансов Министерства юстиции РК, занимал руководящие должности в структуре Министерства связи и информации РК, возглавлял АО «Национальные информационные технологии», АО «Казпочта», Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. В марте текущего года был назначен советником Президента РК по цифровизации и инновационным технологиям.

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20 июля Олжас Худайбергенов был освобожден от должности внештатного советника Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам.

Олжас Худайбергенов в разные годы трудился на управляющих должностях на предприятиях различных секторов экономики (2003-2012). В 2014 году был советником председателя Национального банка РК. Является старшим партнером консалтинговой компании «Center for strategic initiatives».

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Новым вице-министром торговли и интеграции РК стала Асель Жанасова. Ранее она занимала должность управляющего директора по цифровым технологиям Международного финансового центра «Астана».

Асель Жанасова родилась в 1987 году в Алматы. В разные годы была советником директора РГП «Банковское сервисное бюро» Национального банка РК (2014-2016), заместителем директора департамента цифровых технологий Национального банка РК, была председателем правления АО «Национальный управляющий холдинг «Зерде» (2016-2017).

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Решением правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Алпысбаев Канат Калиевич назначен председателем правления АО «Казпочта».

Ранее Канат Алпысбаев занимал должность управляющего директора по логистике и международному сотрудничеству Фонда «Самрук-Қазына», с 2008 по 2018 год работал в АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» на различных должностях. Окончил Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта.