Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

На этой неделе был назначен вице-президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» при Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана. Им стал экономист Олжас Тулеуов , ранее занимавший должность управляющего директора AERC (частное учреждение «Центр исследований прикладной экономики»).

Олжас Тулеуов родился в 1990 году в Шетском районе Карагандинской области. Окончил Высшую школу экономики и бизнеса Казахского национального университета имени аль-Фараби, а также магистратуру Национального банка Республики Казахстан. Трудовую деятельность начал в 2012 году в городском коммунальном хозяйстве Балхаша Карагандинской области. В 2013 году работал бизнес-аналитиком в AERC. С 2015 по 2018 годы занимал позиции стажера, ведущего аналитика и главного аналитика в департаменте исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан.

С 2018 по 2020 годы был заместителем директора, управляющий директор AERC. Имеет преподавательский опыт в магистратуре и учебном центре Национального банка, магистратуре Назарбаев Университета и Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова.

С февраля 2020 года является членом Центра анализа и мониторинга социально-экономических реформ при Администрации Президента Республики Казахстан.

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Распоряжением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева от 8 июня Наталья Ливинская стала руководителем Управления зеленой экономики.

Ранее она занимала должность советника акима по урбанистике. В государственных структурах работает с 2013 года. Занимала должность руководителя Центра урбанистики АО «Центр развития города Алматы». В 2019 году работала заместителем руководителя Управления урбанистики и городского планирования города.

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Новым руководителем управления государственных закупок акимата Жамбылской области стал Бакытжан Жунисбеков. С ноября 2018 года он работал заместителем руководителя управления строительства акимата Жамбылской области.

Бакытжан Жунисбеков свою трудовую деятельность начал в 2002 году внештатным специалистом прокуратуры Жамбылской области. В 2004-2005 годы работал инженером-оператором дирекции по строительству и восстановлению объектов жилья и соцкультбыта и пострадавших от землетрясения, инженером-механиком отдела архитектурного плана управления строительства, архитектуры и регионального строительства Жамбылской области. Вместе с тем работал ведущим специалистом в управлении комитета строительства и ЖКХ по Жамбылской области Министерства индустрии и торговли РК, затем ведущим специалистом, главным специалистом управления архитектуры и строительства акимата Жамбылской области. Кроме того, занимал должность главного специалиста управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области. До 2017 года в течение пяти лет был руководителем отдела госзакупок управления образования акимата Жамбылской области. В 2017-2018 годах занимал должность заместителя руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.

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В Павлодарском областном департаменте госдоходов сменился руководитель. Им стал Айбек Паяев.

Ранее занимал должности заместителя руководителя налогового департамента по Акмолинской области, руководителя налогового департамента по Костанайской области, руководителя департамента государственных доходов по Костанайской области, руководителя департамента государственных доходов по Актюбинской области.

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Приказом министра информации и общественного развития РК Айгуль Садвокасова 11 июня была назначена заместителем директора ТОО «Институт прикладных этнополитических исследований». С 2011 года была руководителем Центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в ЦАР Академии государственного управления при Президенте РК.

В разные года работала главным специалистом департамента СМИ Министерства культуры, информации и общественного согласия РК, руководителем отдела учета и мониторинга СМИ департамента СМИ Министерства культуры, информации и общественного согласия РК, заместителем директора НИИ теории и практики госуправления и госслужбы Академии государственной службы при Президенте РК. Кроме того занимала должность руководителя социологического центра Академии государственного управления при Президенте РК. Также являлась доцентом кафедры политических технологий Академии государственного управления при Президенте РК, была экспертом-аналитиком в Ассоциации «KazEnergy». С 2007 по 2010 годы была заведующей отделом социологических исследований Института парламентаризма НДП «Нур Отан».

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Решением совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 9 июня 2020 года были назначены новые заместители председателя правления компании.

Так, заместителем по производственным вопросам стал Мухтар Керейбаев, а заместителем по корпоративным вопросам - Салтанат Шунаева.

Мухтар Керейбаев трудовую деятельность начал сменным мастером, начальником производства Семипалатинского локомотивного депо. Являлся управляющим директором Семипалатинского филиала РГП «Резерв», первым заместителем генерального директора, генеральном директором РГП «Резерв». С 2010 по 2015 годы исполнял обязанности генерального директора завода АО «Тыныс». До назначения занимал должность советника председателя Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг».

Салтанат Шунаева работала менеджером ТД «КОМПЭКС - АТАМЕКЕН», ведущим специалистом АБ «Казметаллбанк», экономистом отдела международных расчетов КАБ «Туранбанк». С 1995 по 2005 годы - начальник отдела, директор департамента, управляющий директор, член Правления АО «Евразийский банк». С 2008 по 2016 годы директор департамента «Kazyna Capital Management», управляющий директор, директор департамента, главный директор по инвестициям АО «Самрук-Энерго». До назначения занимала должность управляющего директора АО «НК «Kazakh Invest».

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Также на уходящей неделе был назначен новый директор спортивного телеканала «Qazsport». Им стал Наги Бакытбеков, ранее занимавший должность директора департамента маркетинга и PR Казахстанской федерации футбола.

Наги Бакытбеков родился в 1987 году. Ранее занимал должность директора информационного портала «KazFootball», последние три года работал директором департамента маркетинга и PR Казахстанской федерации футбола.