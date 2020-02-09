Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» по традиции предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

Динара Щеглова назначена на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития.

Динара Щеглова родилась в 1982 году в Семее. Окончила в 2004 году Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «Международное право», в 2007 году - Казахский экономический университет по специальности «Менеджмент», в 2011 году - Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности «Информационные системы». В 2004-2006 годах работала главным специалистом отдела управлениями проектами в Агентстве РК по информатизации и связи. В разные годы трудилась в коммерческих структурах. С 2011 года начала работать в АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» в должности главного менеджера департамента мониторинга инфраструктурных проектов, позже была переведена на должность директора департамента сервисной модели информатизации. В 2017 году была назначена на должность управляющего директора, после занимала должность заместителя председателя правления АО «НИХ «Зерде». В 2018-2019 годы трудилась на должности вице-министра информации и коммуникаций Республики Казахстан. С 2019 года по настоящее время занимала должность советника Премьер-Министра Республики Казахстан.





Жанат Жахметова назначена вице-министром энергетики РК.

Жанат Жахметова родилась в 1986 году в Карагандинской области. Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Жезказганский университет имени О. Байконурова и Абердинский университет. Трудовую деятельность начала в 2009 году ведущим специалистом испытательной лаборатории ЖФ АО «Национальный центр экспертизы и сертификации». В разные годы работала в структурных подразделениях центральных государственных органов, курирующих формирование государственной политики в сфере информатизации. С 2014 по 2016 годы занимала должность руководителя управления формирования государственной политики в сфере информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК. С июня 2016 по июль 2017 года — заместитель директора департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК. С июля 2017 года по настоящее время работала заместителем председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».





Алмас Айдаров назначен заместителем министра иностранных дел РК.

Айдаров Алмас Айдарович родился в 1983 году в Жамбылской области. Образование - Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2004), международные экономические отношения; Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистратура (2009). Трудовой стаж: специалист по внутреннему аудиту, инженер по инвестициям РГП «Актауский международный морской торговый порт» (2004-2006); ведущий специалист департамента транспортной политики и международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций РК (2006); эксперт отдела официальных мероприятий и внешних связей управления делами Президента РК, эксперт Протокола Президента РК (Администрация Президента РК) (2006-2012); управляющий директор ТОО «ОХК Инжиниринг» (группа компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына») (2012-2014); заместитель председателя правления АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «Kaznex Invest», управляющий директор-член правления АО «Национальная компания «Kazakh Invest» (2014-2017); заместитель акима Карагандинской области по вопросам промышленности, развития МСБ, индустриализации и инвестиций (с 28.06.2017); с 26 июля 2017 года - член совета директоров СПК «Сарыарка».





Николай Казутин назначен заместителем председателя комитета госдоходов Министерства финансов РК.

Николай Казутин родился в 1982 году в Алматы. Образование – высшее, в 2003 году окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

С февраля 2001 года работал специалистом по страхованию и бухгалтерскому учету филиалов ОАО «Промышленная страховая группа», г. Алматы. С июля 2003 по 2005 год - финансовый аналитик АО «Страховая компания Amanat Insurance, Алматы. С марта 2005 по февраль 2006 года - финансовый аналитик ТОО «Страховой брокер «Казинтерполис», Алматы. С марта 2006 года по июнь 2016 года – старший менеджер департамента ТОО «Прайсуотерхаускуперс такс энд эдвайзори», Алматы. С августа 2016 по январь 2018 года – советник АО «Кокшетауские минеральные воды». С января 2018 по ноябрь 2019 года – руководитель службы внутреннего аудита АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания», Усть-Каменогорск.





Первым заместителем акима Павлодарской области назначен Сунгат Есимханов.

Ранее Сунгат Есимханов занимал должность вице-министра энергетики Республики Казахстан. Сунгат Есимханов родился в 1973 году в Павлодарской области. В 1996 году окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, в 2007-ом — Карагандинский институт актуального образования «Болашак». С. Есимханов начинал трудовую деятельность в 1996 году инженером в гидрометаллургический цехе АО «Алюминий Казахстана». После четырех лет работы на предприятии он поступил на государственную службу. В 2001-2007 годы занимал должности в системе регулирования естественных монополий и защиты конкуренции, в том числе руководил департаментами АРЕМ по Мангистауской и Карагандинской областям. В 2007-2008 годы занимал должность финансового директора ТОО «Игілік групп-ХХI» (Караганда). В 2008 году Есимханов стал заместителем генерального директора РГП «Канал имени Каныша Сатпаева». С того же года по 2010 год руководил управлением энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области. После, в течение трёх лет, С. Есимханов возглавлял АО «Казахэнергоэкспертиза». В 2013-2014 годах занимал должность директора департамента электроэнергетики и угольной промышленности МИНТ РК. Впоследствии, до 2018 года, был председателем комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК. В 2018 году был назначен вице-министром энергетики РК.





Заместителем акима города Шымкента стал Максут Исахов.

Максут Исахов родился в 1974 году. Образование - высшее, специальность – экономист-организатор в сфере сельского хозяйства. Трудовой путь начал в органах внутренних дел. В разные годы работал в компании «Қазақстан темір жолы», был заместителем руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области, руководителем управления пассажирского транспорта и автодорог ВКО, заместителем акима города Усть-Каменогорска, заместителем председателя комитета государственных закупок Министерства финансов РК, руководителем управления пассажирского транспорта и автодорог города Алматы, руководителем управления энергетики и ЖКХ Алматы. До нового назначения занимал должность государственного инспектора в Администрации Президента РК.





Диас Ахметшарип назначен официальным представителем Министерства здравоохранения РК.

Диас Ахметшарип до этого времени занимал должность официального представителя АО «Пассажирские перевозки» АО НК «КТЖ». Трудовую деятельность начинал на Казахском радио в 1997 году. Работал в АО «Агентство «Хабар«, ТРК «Казахстан«, АО «НК «КТЖ», ФНБ «Самрук-Казына», АО «Тенгри-Банк». Занимал руководящие должности.

На уходящей неделе Наурызбай кажы Таганулы избран Верховным муфтием Казахстана.

Наурызбай кажы Таганулы имеет огромный опыт работы в сфере религии, занимал должность наиб муфтия. Являлся главным имамом республиканской мечети «Хазрет Султан». Имеет несколько высших образований, докторант факультета «Исламоведение» Египетского университета Исламской культуры «Нур Мубарак».

Свою трудовую деятельность начал в 1997 году с позиции имама мечети «Көкірек ата» Тюлькубасского района Туркестанской области. В разные годы занимал должности первого заместителя председателя Духовного управления мусульман Казахстана, главы канцелярии ДУМК в городе Туркестан.





Гульжан Курманбекова назначена советником акима Туркестанской области.

Гульжан Курманбекова родилась в 1965 году в Отырарском районе Южно-Казахстанской области. В 1987 году окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства. Начала трудовую деятельность кассиром Шаульдерского пассажирско-транспортного кооператива. С 1987 по 1992 год — ревизор, главный ревизор, инспектор по учету доходов Кызылкумского районного финансового отдела. С 1992 по 2004 год — главный ревизор, главный экономист, главный специалист-главный экономист городского отдела финансов ЮКО. С 2004 по 2005 год — главный специалист департамента образования ЮКО, заместитель заведующего отделом финансов Шымкента. С 2007 по 2010 год — начальник отдела финансов города Шымкента. С 2010 по 2012 год — начальник отдела экономики и финансов Шымкента, заместитель акима Шымкента. До своего назначения занимала должность заместителя акима Шымкента.





Руководителем департамента экологии Павлодарской области назначен Ильяс Курамысов.

Ильяс Курамысов родился в 1984 году. Имеет высшее образование по специальностям юрист, экономист. Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом прокуратуры Южно-Казахстанской области. С 2005 по 2020 годы работал помощником прокурора Сарыагашского района, Енбекшинского района города Шымкент, помощником прокурора города Талдыкорган, прокурором управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Алматинской области, старшим помощником прокурора Алматинской области, помощником Генерального прокурора Республики Казахстан, руководителем аппарата прокуратуры столицы, генеральным директором ТОО «Первая ветровая электрическая станция» АО «Самрук-Энерго», старшим помощником прокурора Павлодарской области, руководителем государственно-правового отдела акимата ЮКО, руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЮКО, в последующем Туркестанской области. До назначения работал советником министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.





Кадровые перестановки произведены в Мангистауской области.

Максатбек Маханбетов назначен руководителем управления по делам религий Мангистауской области. Кроме этого, Абзал Мендибаев назначен председателем правления АО «СПК «Каспий».

Максатбек Маханбетов имеет высшее образование, в 1998 году окончил Семипалатинский государственный университет, а в 2003 году - Каспийский государственный университет. Трудовую деятельность начал в 1990 году в должности бетониста в тресте СПМК-1 «Алматаагроспецстрой». С 1991 по 1993 год служил в воинских частях №№ 35748, 18351. В 1998-2000 годы - учитель казахского языка в школе № 124 г. Алматы. С 2000 по 2003 год служил в органах пожарной службы Алматы. В 2003-2004 годы - менеджер ООО «Сенімді Құрылыс» г. Атырау. В 2004-2005 годы - директор государственного учреждения «Детская деревня» Мангистауского областного управления образования. В 2006-2007 годы - методист Общественного фонда «Жастар жетістіктері» г. Актау. В 2007 – 2008 годы - главный специалист, главный инспектор организационно-инспекционного отдела аппарата акима Мангистауской области. С 2008 года по настоящее время работал в специальном государственном органе.

Абзал Мендыбайулы имеет высшее образование. Окончил Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева по специальности «Горный инженер». С 1996 по 2006 год работал в АО «Озенмунайгаз» оператором по добыче нефти и газа четвертой категории нефтяного месторождения № 1 и нефтяного месторождения № 8. В 2005-2006 годы работал в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», генеральным директором департамента инновационных технологий. В 2006-2008 годы - начальник производственного отдела департамента нефти и газа АО РД «КазМунайГаз». В 2008-2009 годы - заместитель директора департамента управления производством АО «НК «КазМунайГаз». В 2009-2010 годы - заместитель директора производственно-технического департамента ТОО «КазГерМунай». В 2010 году - директор производственного отдела АО «Мангистаумунайгаз». В 2011 году был первым заместителем директора филиала «Озенмунайгаз» КазМунайГаз. В 2011-2012 годы - директор филиала «Озенмунайгаз». В 2012-2013 годы - генеральный директор «Озенмунайгаз». В 2013-2019 годы - директор филиала «Шағырлы-Шөмішті» ТОО «КазАзот».