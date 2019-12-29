Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений в Казахстане за неделю.

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На уходящей неделе Ерлан Оразбай назначен заместителем Управляющего делами Президента РК.

Ранее занимавший эту позицию Мурат Айтенов освобожден от должности.

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Габидулла Оспанкулов назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК.

Габидулла Оспанкулов родился в 1981 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахстанско-Российский университет, Университет Бирмингема (Великобритания) по программе «Болашак». В разные годы работал в Парламенте РК, Администрации Президента, акимате города Экибастуза, Министерстве образования и науки РК. С 2013 по 2017 год возглавлял Комитет по делам молодежи, был директором Департамента молодежной политики МОН РК, работал в Министерстве по делам религий и гражданского общества РК. С октября 2017 по август 2019 занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области. С августа по декабрь 2019 года — секретарь партии Nur Otan.

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Маргулан Баймухан назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.

Ранее Баймухан Маргулан Бакытулы занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Польша, имеет опыт работы заместителем председателя Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования Министерства иностранных дел.

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Мурат Журебеков назначен первым вице-министром энергетики РК.

Мурат Журебеков родился в 1978 году в Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП), университет Strathclyde (Шотландия), Гарвардскую школу бизнеса по специальности «Программа для руководящих работников» (США). В 2001-2002 гг. — главный специалист по контролю бюджета департамента по Карачаганакскому проекту ЗАО «КазТрансГаз». В 2002-2004 гг. — менеджер департамента экономики и бюджетного планирования ЗАО «Интергаз Центральная Азия». В 2004-2005 гг. — специалист при технической группе Полномочного органа в компании «Аджип ККО», г. Лондон. В 2005-2010 гг. — заместитель директора департамента Северо-Каспийского проекта АО НК «КазМунайГаз». В 2010-2017 гг. работал в ТОО PSA. Занимал должности директора департамента по мониторингу контрактов и маркетингу; управляющего директора по развитию бизнеса и местного содержания; управляющего директора по экономике, финансам, аудиту и бюджету. В 2017-2019 гг. — генеральный директор ТОО PSA (Полномочный орган Правительства РК в нефтегазовых проектах по СРП). С июля 2019 года занимал должность вице-министра энергетики РК.

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Руслан Баймишев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.

Руслан Баймишев родился в 1980 году в городе Алматы. Окончил юридическую академию «Фемида» по специальности «юрист», Казахский национальный технический университет по специальности «бакалавр геологии и разведки месторождений полезных ископаемых». С 2008 по 2013 год работал на различных должностях в Республиканском центре геологической информации «Казгеоинформ» Комитета геологии и недропользования. С 2013 по 2016 год возглавлял данный Центр. С 2016 года по настоящее время занимал должность директора департамента недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

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Арман Кырыкбаев назначен секретарем партии Nur Otan.

Арман Кырыкбаев - выпускник Казахской государственной академии управления и Дипломатической академии Министерства иностранных дел Республики Казахстан. В разные годы работал в партии Nur Otan, Министерстве культуры и информации РК, Министерстве иностранных дел РК. Был директором департамента общественно-политической работы, председателем комитета культуры, вице-министром культуры и информации, заместителем акима Карагандинской области, председателем совета директоров республиканских изданий «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», АО «Казахфильм», ТОО Nur Media и других. С 2015 по 2019 год – заместитель акима города Алматы, где курировал вопросы внутренней политики, образования, здравоохранения и другие.

В качестве секретаря партии Арман Кырыкбаев будет курировать общественно-политическое направление, Институт общественной политики, МК «Жас Отан», взаимодействие с экспертным сообществом и др.

Занимавший должность Секретаря партии Габидулла Оспанкулов Постановлением Правительства назначен вице-министром информации и общественного развития. Бауыржан Байбек поблагодарил его за проделанную работу и пожелал дальнейших успехов. Он отметил, что за последние полгода на партийных площадках были актуализированы вопросы развития государственного языка, культуры, защиты прав детей и др. Активизирована работа с молодежью в регионах.

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Ответственным секретарем Министерства иностранных дел Республики Казахстан назначен Аркен Утенов.

Аркен Утенов родился 15 ноября 1983 года в Алматы. В 2006 году окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, в 2010 году - Университет Карнеги Меллона (выпускник программы «Болашақ»). Специалист по международным отношениям, экономист, магистр наук в области государственной политики и управления.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в банковском секторе страны.

С 2011 по 2014 годы работал на разных должностях в Отделе социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2014 по 2015 годы – начальник Управления налогообложения нерезидентов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2015 по 2016 годы – заведующий сектором Центра внешней политики.

До назначения ответственным секретарем Министерства иностранных дел с 2016 года занимал должность заместителя заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента.

Имеет дипломатический ранг - второй секретарь ІІ класса (2019).

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Жумабай Карагаев назначен вице-министром энергетики РК.

Жумабай Карагаев родился в 1971 году в Атырауской области. Выпускник московского университета имени Губкина по специальности «Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений», кандидат технических наук. Ж. Карагаев имеет 19-летний трудовой стаж на государственной службе и в частном секторе. В разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Атырау. Работал заместителем акима города Атырау. Занимал должность руководителя управления государственных закупок Атырауской области, руководителя управления энергетики и ЖКХ Атырауской области. Занимал должность акима Макатского района Атырауской области. С сентября текущего года работал заместителем акима Атырауской области.

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Назначены топ-менеджеры Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка и Нацбанка РК.

Смоляков Олег Александрович назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, он освобожден от должности заместителя председателя Национального Банка Республики Казахстан; Абдрахманов Нурлан Алмасович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка; Хаджиева Мария Жамаловна назначена заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка; Баймагамбетов Акылжан Маликович назначен заместителем председателя Национального Банка Республики Казахстан; Молдабекова Алия Мейрбековна назначена заместителем председателя Национального Банка Республики Казахстан.

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Заместителем председателя Комитета гражданской авиации назначена Салтанат Томпиева.

Стаж работы Салтанат Томпиевой в Комитете гражданской авиации составляет более 20 лет. Трудовую деятельность в отрасли гражданской авиации Томпиева Салтанат Еркиновна начала с 1998 года ведущим специалистом сектора авиационной безопасности Комитета гражданской авиации. В период с 1999 по 2008 годы занимала должности главного специалиста отдела стратегического планирования, отдела формирования рынка авиауслуг, отдела управления регулирования деятельности аэропортов, административно-правовой работы и международных отношений. С 2008 по 2012 годы – главный эксперт Управления эксплуатации воздушного пространства, Управления внедрения международных стандартов, Управления международных отношений. С 2012 по настоящее время занимала должность руководителя Управления международных отношений и авиационных перевозок, руководителя Управления – главного государственного авиационного инспектора Управления международных отношений и авиационных перевозок.

За трудовые достижения на государственной службе награждена юбилейными медалями «20 лет независимости Казахстана» (2011 г.), «25 лет независимости Казахстана» (2016), ведомственным нагрудным знаком «Кұрметті авиатор» (2014), Государственной наградой Республики Казахстан «Ерен еңбегі үшін» (2017). Образование: Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности «международные экономические отношения» (1994 - 1998); TBS (Toulouse Business School) - Aerospace MBA (2018 – 2020).

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Заместителем акима Восточно-Казахстанскй области назначен Алишер Мархабат.

Алишер Мархабат родился в 1986 году в городе Алматы. Выпускник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Трудовую деятельность начал в Министерстве иностранных дел РК. С 2011 по 2013 годы работал экспертом и консультантом Протокола Президента страны. Затем занимал должности заместителя заведующего отделом международных связей и протокола в Аппарате Сената Парламента, а также в аппарате Верховного Суда. С 2015 года занимал должность заместителя шефа Протокола Президента РК.