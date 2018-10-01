Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На уходящей неделе в Казахстане сменился секретарь партии «Нур Отан», произошли кадровые перестановки в комитетах Министерства финансов РК и местных государственных органах. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

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Секретарем партии «Нур Отан» назначен Илья Теренченко.

Теренченко Илья Сергеевич родился в 1983 году. Окончил Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова, Томский государственный университет. Трудовую деятельность начал мастером станции технического обслуживания Павлодара. Работал в бизнес-структурах, возглавлял районный филиал палаты предпринимателей Павлодарской области, занимал должность заместителя председателя Павлодарского областного филиала партии «Нур Отан». Работал первым заместителем председателя Павлодарского областного филиала партии «Нур Отан». Избирался депутатом IV, V, VI созывов Павлодарского городского маслихата и VI созыва Павлодарского областного маслихата, возглавлял депутатскую фракцию партии «Нур Отан» в областном маслихате.

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Председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК назначен Марат Султангазиев.

Султангазиев Марат Елеусизович родился в 1976 году. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая, Казахскую государственную юридическую академию и Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова. Трудовую деятельность начал в Алматы в системе налоговых органов. Работал в Министерстве финансов директором департамента, возглавлял департамент госдоходов по Алматы. До назначения работал заместителем заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

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Председателем Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК назначен Бакытбек Ташенев.

Ташенев Бакытбек Хакимович родился в 1977 году. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию и Казахский гуманитарно-юридический университет. Работал на различных должностях в Министерстве финансов и Министерстве экономики и бюджетного планирования РК. С 2013 года возглавлял АО «Компания по реабилитации и управлению активами».

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Заместителем акима Жамбылской области назначен Муратхан Шукеев.

Шукеев Муратхан Жунисалиевич родился в 1960 году. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного знамени по специальности «ученый агроном». Работал на должностях главного агронома, руководил частной компанией, сельхозуправлением акимата Рыскуловского, аппаратом акима района, районным акиматом Байзакского района. До назначения был первым заместителем председателя Жамбылского областного филиала партии «Нур Отан».

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Руководителем управления здравоохранения Алматы назначен Канат Тосекбаев.

Тосекбаев Канат Дуйсенбаевич родился в 1982 году. Окончил Казахский государственный медицинский университет и Высшую медицинскую школу Ганновера по программе «Болашақ». Профессиональную деятельность он начал с фельдшера скорой медицинской помощи. В разные годы возглавлял станцию городской скорой медицинской помощи Астаны, был главным врачом Детской клинической инфекционной больницы Алматы. До нового назначения возглавлял управление здравоохранения Западно-Казахстанской области.

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Руководителем аппарата акима Акмолинской области назначен Талгат Бультенов.

Бультенов Талгат Серикович родился в 1970 году. Окончил Кокшетауский сельскохозяйственный институт и Республиканский межотраслевой институт учета и статистики. Трудовой путь на государственной службе начал в 1999 году главным специалистом Акмолинского областного управления экономики. До настоящего назначения возглавлял управление финансов Акмолинской области.

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Исполняющим обязанности руководителя управления здравоохранения Костанайской области назначен Вячеслав Дудник.

Дудник Вячеслав Юрьевич родился в 1963 году. Окончил Карагандинский медицинский институт. Трудовую деятельность начал медбратом в хирургическом отделения Карагандинской областной клинической больницы. В разные годы работал главным врачом областного онкодиспансера, центральной клинической больницы Управления делами Президента РК в Алматы, больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК. Был директором департаментов здравоохранения Астаны.

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Ряд назначений произошел в Шымкенте.

Департамент государственных доходов Шымкента возглавил 34-летний Нуралхан Кушеров. Исполняющим обязанности руководителя управления внутренней политики и по делам религий назначен Мурат Базаркулов. Исполняющим обязанности руководителя управления жилищной инспекции назначен Марат Оразали. Исполняющей обязанности руководителя управления культуры и развития языков Шымкента назначена Алия Шалхарова.