Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На уходящей рабочей неделе назначены новые заместители в Управлении делами Президента РК, «Правительстве для граждан». Кадровые перестановки произошли в крупных компаниях Казахстана, местных госорганах, Министерстве по инвестициям и развитию РК, казахстанской Ассоциации джиу-джитсу. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

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Заместителем управляющего делами Президента РК назначен Канат Шукунев.

Шукунев Канат Бейбитович родился в 1981 году. Окончил Акмолинский филиал Казахской Академии труда и социальных отношений, университет Туран-Астана, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. На протяжении нескольких лет работал в системе управления делами Президента РК, дойдя до должности заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей управления делами Президента РК. До назначения работал руководителем аппарата акима Акмолинской области.

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Заместителем председателя правления НАО «Правительство для граждан» назначен Дастан Джантелиев.

Джантелиев Дастан Темиралиевич родился в 1985 году. Окончил Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева. Трудовую деятельность начал техником-землеустроителем в РГП «ГосНПЦзем». Работал на различных руководящих должностях в городе Алматы и Алматинской области в структуре РГП «НПЦзем», а также в центральном аппарате предприятия. С 2016 года являлся директором Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости - филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы, после трансформации - Директором филиала «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы.

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Заместителем председателя правления НАО «Правительство для граждан» назначена Оксана Винник.

Винник Оксана Викторовна родилась в 1977 году. Окончила Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева. Трудовую деятельность начала в нефтяной компании «КазГерМунай», где работала на руководящих должностях в коммерческой структуре. До назначения был заместителем председателя правления АО «Республиканская газета «Казахстанская правда».

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Официальным представителем НПП РК «Атамекен» по взаимодействию с ТОО «Тенгизшевройл», «Норт Каспиан Оперейтинг Компани» (NCOC), «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» (КПО) и развитию нефтесервиса назначен Асылбек Джакиев.

Джакиев Асылбек Мухитович родился в 1984 году. Окончил КИМЭП, университет Тренто (Италия), Университет Регенсбурга (Германия), Университет Корвинуса (Венгрия), также обучался в Женевском институте международных отношений (Швейцария). В разные годы работал в компании Аджип ККО, АО «НК «СПК «Каспий», в компаниях частного сектора в Атырау, являлся региональным консультантом ОЭСР в Атырауской области по пилотному проекту «Региональная конкурентоспособность Казахстана», преподавал в Атырауском государственном университете им. Х.Досмухамедова, атырауском университете нефти и газа. С 2012 по 2013 годы - директор Атырауского областного филиала Национальной экономической палаты Казахстана «Атамекен». С 2013 по 2018 годы возглавлял Палату предпринимателей Атырауской области. Является депутатом Атырауского областного маслихата, независимым директор АО «НК «СПК «Атырау», членом наблюдательного совета Атырауского государственного университета.

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Председателем НК «Социально-предпринимательская корпорация «Орал» назначен Дияс Джанибеков.

Джанибеков Дияс Аскарович родился в 1984 году. Окончил Евразийский национальный университет им. Н. Гумилева, Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет, университет «Ла Сапиенца» (Италия). В разные годы работал в Комитете государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК, Управлении предпринимательства и промышленности Западно-Казахстанской области. Был заместителем директора департамента управления активами Министерства индустрии и новых технологий РК, руководителем департамента Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК по Атырауской области, руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области. До назначения работал на должности заместителя председателя НК «Социально-предпринимательской корпорации «Орал»

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Директором государственного природного резервата «Иле-Балхаш» назначен Жанибек Джубаниязов.

Джубаниязов Жанибек Бисенгалиевич родился в 1959 году. Окончил Алматинский институт народного хозяйства. Трудовую деятельность начал в Министерстве внутренних дел РК. Работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным отдела БХСС Фрунзенского РОВД и УВД Алматы. В 1990 году уволился из органов МВД и до 2011 года работал в качестве первого руководителя на предприятиях в Алматы. До назначения был заместителем генерального директора РГКП «ПО Охотзоопром».

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Председателем Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК назначен Арман Шаккалиев.

Шаккалиев Арман Абаевич родился в 1977 году. Окончил Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова, Евразийский университет им. Гумилева, Карагандинский государственный университет им. Букетова. Трудовую деятельность начал юрисконсультом в Агентстве по реорганизации и ликвидации предприятий по Астане и Акмолинской области. В разные годы работал в Агентстве РК по государственным материальным резервам, Комитете по работе с несостоятельными должниками МФ РК, Министерстве экономики и бюджетного планирования РК. В системе технического регулирования начал работать с 2004 года директором Казахстанского института метрологии. Был директором Казахстанского института стандартизации и сертификации, директором Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.

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Руководителем департамента государственных доходов по Астане назначен Бауыржан Айнабеков.

Айнабеков Бауыржан Казбекович родился в 1971 года. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, Алматинский университет непрерывного образования. В финансовой системе работает с 1994 года. Прошел трудовой путь от налогового инспектора до руководителя департамента.

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Руководителем департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Астане назначена Жазира Жылкышиева.

Жылкышиева Жазира Жаксылыккызы родилась в 1970 году. Окончила Кызылординский педагогический институт, университет «Болашак». Трудовую деятельность начинала учителем в средней школе Жалагашского района. В разные годы работала в управлении Агентства РК по делам государственной службы по Кызылординской области, акимате Кызылординской, руководила Кызылординским областным управлением внутренней политики. До назначения была заместителем руководителя департамента - заведующим секретариатом Совета по этике департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Астане.

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Руководителем Департамента государственного имущества и приватизации Актюбинской области назначен Айбек Сагиев.

Сагиев Айбек Игликович родился в 1974 году. Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, Казахско-русский международный университет. Трудовую деятельность начал в 1990 году. На государственной службе с 1997 года. В разные годы работал в Актюбинском областном управлении казначейства, Актюбинском территориальном комитете государственного имущества и приватизации, был акимом Каргалинского, затем Алгинского районов Актюбинской области. Также возглавлял АО «Акбулак», занимал должность первого заместителя председателя АОФ партии «Нұр Отан».

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Президентом казахстанской Ассоциации джиу-джитсу избран Болат Мажагулов.

Мажагулов Болат Бауыржанович родился в 1983 году. Является бронзовым призером чемпионата Азии в Токио, обладателем синего пояса по бразильскому джиу-джитсу. Также занимает должность руководителя Управления культуры и спорта города Астаны.

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В Туркестанской области назначены акимы Жетысайского, Келесского и Мактааральского районов. В Западно-Казахстанской области назначены руководители Управления информатизации, государственных услуг и архивов, Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Подробнее с перестановками можно ознакомиться в рубрике «Назначения».