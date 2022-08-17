Новые кадровые назначения произошли в прокуратуре Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Приказом Генерального прокурора от 17 августа произведено назначение руководителей ряда районных прокуратур Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прокурором Алтынсаринского района назначен советник юстиции Ганиматов Серик Тулендиевич, ранее занимавший должность прокурора Мендыкаринского района. Уроженец Жангельдинского района.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2004 году с должности главного специалиста формирования правовой статистики по Жангельдинскому району управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по Костанайской области.

В разные годы занимал должности исполняющего обязанности помощника прокурора Жангельдинского района, помощника прокурора Жангельдинского района, старшего помощника прокурора Жангельдинского района, прокурора управления по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Костанайской области, старшего помощника прокурора области, последняя должность прокурор Мендыкаринского района. Стаж работы в органах прокуратуры - более 16 лет.

Прокурором Мендыкаринского района назначен советник юстиции Майоров Ерлан Рашидулы, ранее занимавший должность прокурора Карабалыкского района. Уроженец города Аркалыка.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2010 году с должности помощника прокурора Житикаринского района.

В разные годы занимал должности временно исполняющий обязанности старшего помощника прокурора Житикаринского района, старшего помощника прокурора города Костаная, прокурор управления по надзору за досудебной стадией уголовного процесса прокуратуры Костанайской области, старшего помощника прокурора области по расследованию и руководству следственными группами управления специальных прокуроров прокуратуры Костанайской области, помощника Генерального прокурора Республики Казахстан по расследованию и руководству следственными группами Группы специальных прокуроров департамента внутренних расследовании Генеральной прокуратуры РК, прокурор Карабалыкского района (2018 год - наст. время). Стаж работы в органах прокуратуры - более 12 лет.

Прокурором Карабалыкского района назначен советник юстиции Даутов Рустам Даулетханович, ранее занимавший должность начальника управления по надзору за исполнением приговоров прокуратуры Костанайской области.

Уроженец города Лисаковска. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2007 году с должности специалиста управления экономики и финансов прокуратуры Костанайской области.

В разные годы занимал должности исполняющего обязанности помощника прокурора Житикаринского района, старшего помощника прокурора Житикаринского района, прокурора и старшего прокурора управления по надзору за законностью уголовного процесса прокуратуры Костанайской области, заместителя прокурора города Рудного, заместителя прокурора города Костаная, старшего прокурора управления по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса прокуратуры Костанайской области, помощника прокурора области управления уголовного преследования прокуратуры Костанайской области, заместителя начальника управления уголовного преследования прокуратуры Костанайской области, начальника управления по надзору за исполнением приговоров прокуратуры области. Стаж работы в органах прокуратуры - более 14 лет.



