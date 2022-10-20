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    Новые инвестпроекты презентовали Алихану Смаилову в Туркестанской области

    20 Октября 2022, 08:05

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетил комплекс «Караван-сарай», где провел встречу с инвесторами и представителями туристической отрасли региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Премьер-Министру были презентованы новые инвестиционные проекты по строительству газовой и солнечной электростанций, углехимического, нефтехимического и сернокислотного заводов, химического комплекса по производству каустической соды, ПВХ, карбида кальция и цемента, водовода с каскадом ГЭС на реке Угам, тепличного комплекса, откормочной площадки и др.


    «Все проекты являются социально и экономически важными для области. Они позволят создать постоянные рабочие места и значительно увеличат объем выпуска промышленной продукции. Акимату области необходимо взять на особый контроль их своевременную реализацию и обеспечить необходимой инфраструктурой», — сказал Алихан Смаилов.


    В частности, по его словам, запуск новых электростанций позволит снизить энергозависимость южного региона, а новые аграрные объекты внесут значительный вклад в реализацию поручений Президента по обеспечению продовольственной безопасности страны.


    В ходе встречи инвесторы озвучили ряд проблемных вопросов, возникших при работе над проектами. Алихан Смаилов поручил госорганам рассмотреть их и оказать содействие в рамках законодательства.


    Премьер-Министру также доложили о темпах развития туристической отрасли региона, ключевыми направлениями которой являются историко-познавательный, паломнический, лечебный, эко и этнотуризм. В частности, Алихану Смаилову был представлен проект туристско-рекреационного комплекса «Каскасу», где будет доступен летний и зимний отдых для порядка 4 тыс. посетителей в день.


    «Высока экономическая эффективность объектов туризма, оказывающих качественные услуги круглый год. Считаю, что у Туркестанской области в этом направлении есть очень большой потенциал», — отметил Алихан Смаилов.


    Кроме того, он подчеркнул, что следует уделить внимание качественной подготовке квалифицированных кадров для работы с туристами.

    В рамках рабочей поездки Премьер-Министр также посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи и ознакомился с благоустройством Государственного историко-культурного музея-заповедника Азрет-Султан.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Туркестанская область Туризм Промышленность Алихан Смаилов Туркестан Инвестиции
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