Новые инвестпроекты помогут создать 147 тысяч рабочих мест в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев озвучил запланированные меры по индустриализации, локализации производства и модернизации инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До 2029 года планируется ввод в эксплуатацию свыше 800 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 33 трлн тенге с созданием порядка 147 тысяч рабочих мест», - сказал Марат Карабаев на заседании Правительства.

По его словам, реализация данных проектов обеспечит объем производства на сумму порядка 9 трлн тенге, импортозамещение прогнозируется на уровне 5 трлн тенге, экспорт 4,2 трлн тенге.

«На углубление локализации и выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью направлены в основном проекты в отраслях машиностроения, строительной индустрии, легкой промышленности и металлургии. В целях обеспечения необходимой инфраструктурой реализуемых проектов в текущем году будут запущены малые промышленные зоны, средства предусмотрены через фонды развития промышленности», - добавил и.о. министра.



