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    Новые инвестпроекты помогут создать 147 тысяч рабочих мест в Казахстане

    4 Апреля 2023, 09:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев озвучил запланированные меры по индустриализации, локализации производства и модернизации инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «До 2029 года планируется ввод в эксплуатацию свыше 800 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 33 трлн тенге с созданием порядка 147 тысяч рабочих мест», - сказал Марат Карабаев на заседании Правительства.

    По его словам, реализация данных проектов обеспечит объем производства на сумму порядка 9 трлн тенге, импортозамещение прогнозируется на уровне 5 трлн тенге, экспорт 4,2 трлн тенге.

    «На углубление локализации и выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью направлены в основном проекты в отраслях машиностроения, строительной индустрии, легкой промышленности и металлургии. В целях обеспечения необходимой инфраструктурой реализуемых проектов в текущем году будут запущены малые промышленные зоны, средства предусмотрены через фонды развития промышленности», - добавил и.о. министра.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Инвестпроекты Экономика МИИР РК Инвестиции
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