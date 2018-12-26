Новые инновации в области нейрохирургии применяются в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городской клинической больнице №7 Алматы широко применяется 3D импланты для пластики дефекта черепа. Также врачи-нейрохирурги начали практиковать сложные операции в сознании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Краниопластика - это новейшая технология с применением 3D имплантов для пластики дефекта черепа. При тяжелых черепно-мозговых травмах, при опухолях головнго мозга, при повреждении костных фрагментов. После введения этой методики мы прооперировали около 20 пациентов. Все операции прошли успешно. В Казахстане это методика широко применяется с этого года», - рассказал заведующий отделения 3 нейрохирургии ГКБ № 7 города Алматы Валерий Тян.

Изготовление импланта происходит до начала операции, таким образом, значительно сокращается длительность оперативного вмешательства, снижается риск инфекционных осложнений. Уникальные для Казахстана операции краниопластики пока делают только в клинике №7 города Алматы.







Кроме того, с этого года в Казахстане широко начала применяться нейрохирургическая операция в сознании. Такая операция проводится в тех случаях, когда у пациента опухоль находится в фунциональной зоне головного мозга, то есть в области мозга, которая отвечает за наши движения или за речь. Проведение данного вида операции возможно лишь при совместной слаженной работе нейрохирургов, анестезиологов и нейрофизиологов.

«Это операция проходит под четким наблюдением нескольких специалистов, то есть, это очень ответственная командная работа. Во время операция анестезиологическое пособие выполняется таким образом, чтобы пациент смог ответить на простые вопроса врача, так нейрохирург определяет локализацию речевой функции, при этом он не чувствует боли и выраженного дискомфорта. В начале операции пациент засыпает, после того как осуществлен нейрохирургический подход к головному мозгу начинается процесс пробуждения пациента, он приходит в сознание, начинает говорить с врачами. Завершение операции проводится под общей анестезией. В течение всей операции пациент не ощущает боли», - рассказывает врач-нейрохирург Жулдуз Садыкова.





Это наиболее предпочтительная операция при удалении опухолей головного мозга, расположенных вблизи или с вовлечением функционально значимых областей мозга. Операция проводится с применением современного, высокотехнологичного нейрооперационного оборудования.





Это пятая по счету операция на головной мозг в сознании, который проводится бесплатно в Алматинской клинике № 7 в рамках портала бюро госпитализации.







