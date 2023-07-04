Новые госуслуги включены в компетенцию Мининдустрии РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В компетенцию Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК включены новые государственные услуги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В реестр государственных услуг в сферах геологии, промышленности, гражданской авиации, строительства и жилищно-коммунального хозяйства внедрены следующие пункты:

- авансирование расходов на повышение компетенции работников за рубежом;

- постановка на учет беспилотных летательных аппаратов;

- выдача лицензии на геологическое изучение недр;

- выдача и переоформление геологического и (или) горного отводов;

- выдача разрешения на временный вывоз геологических проб в рамках таможенного союза;

- регистрация местными исполнительными органами договоров участия в жилищно-строительном кооперативе;

- назначение выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде.

На сегодняшний день МИИР РК ведется работа по принятию соответствующих нормативных правовых актов, которые определяют порядок оказания новых госуслуг.

Принятые меры направлены на устранение коррупционных рисков, повышение доверия общества и прозрачности деятельности посредством применением цифровых решений, отметили в ведомстве.