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    Новые горнолыжные комплексы планируют построить в Каркаралинском районе

    10 Марта 2022, 22:32

    КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ – В Каркаралинском районе планируется строительство горнолыжных, оздоровительных комплексов и гостиниц. О развитии туризма на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал аким района Эльдар Дюсетаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо развивать туризм в Каркаралинске. Потенциал огромен, поэтому мы планируем работать по новым направлениям, используя меры государственной поддержки предпринимательства. Будет модернизирован исторический центр Каркаралинска. В рамках проекта развития туризма мы планируем строительство инфраструктуры, горнолыжных, оздоровительных комплексов, гостиниц и ресторанов», – отметил Эльдар Дюсетаев.

    На сегодняшний день на территории и в окрестностях Каркаралинска сосредоточены 35 домов отдыха и гостиниц, которые ежегодно посещают в общей сложности около трёх тысяч туристов. Кроме строительства новых туристических комплексов и гостиниц, планируется обустройство городского пляжа на плотине.

    «В рамках проекта «Жасыл Қазақстан» по району высажено шесть тысяч саженцев. В этом году также запланирована определённая работа. Вместе с тем мы понимаем, что развивать туризм без качественного водоснабжения, хороших дорог бесполезно. Поэтому в ближайшее время начнутся строительные работы по проекту «Жарлы-Каркаралинский групповой гидроузел» по обеспечению питьевой водой. Также компания «ҚазАвтоЖол» подготовит ПСД ремонта автодороги республиканского значения Караганда – Аягоз – Бугаз. Если документ подготовят в этом году, то будет решаться вопрос выделения денежных средств на ремонт», – добавил спикер.

    Кроме того, в ближайшие годы в райцентре планируется построить новый стадион, бассейн, провести освещение и благоустроить улицы и дворы.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Инфраструктурные проекты Карагандинская область Туризм Акимат Строительство Регионы Караганда
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