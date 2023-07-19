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    Новые газовые проекты QazaqGaz и CNPC

    19 Июля 2023, 13:09

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В рамках рабочей поездки Председателя Правления АО НК «QazaqGaz» Санжара Жаркешова в Китайскую Народную Республику проведены переговоры с руководством China National Petroleum Corporation (CNPC), PetroChina International и TapLine, передает МИА «Казинформ».

    Стороны отметили большие перспективы расширения сотрудничества в газовой сфере и выразили готовность к более эффективному использованию потенциала в данной области.

    В рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, во время переговоров рассмотрены вопросы нового экспортного контракта с Китаем, а также строительства 2-ой нитки МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент».

    Вместе с тем, обсуждены перспективы совместной разведки и разработки месторождений, изучения и проведения геологоразведочных работ на перспективных участках недр на территории Республики Казахстан.

    Стоит отметить, что в мае 2023 года в рамках первого Саммита «Центральная Азия – Китай» с участием глав государств между QazaqGaz и CNPC было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и геологоразведки. Документ также заложил основу для начала строительства второй нитки газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент».

    Автор:

    Артем Волков

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