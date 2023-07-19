Новые газовые проекты QazaqGaz и CNPC

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В рамках рабочей поездки Председателя Правления АО НК «QazaqGaz» Санжара Жаркешова в Китайскую Народную Республику проведены переговоры с руководством China National Petroleum Corporation (CNPC), PetroChina International и TapLine, передает МИА «Казинформ».

Стороны отметили большие перспективы расширения сотрудничества в газовой сфере и выразили готовность к более эффективному использованию потенциала в данной области.

В рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, во время переговоров рассмотрены вопросы нового экспортного контракта с Китаем, а также строительства 2-ой нитки МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент».

Вместе с тем, обсуждены перспективы совместной разведки и разработки месторождений, изучения и проведения геологоразведочных работ на перспективных участках недр на территории Республики Казахстан.

Стоит отметить, что в мае 2023 года в рамках первого Саммита «Центральная Азия – Китай» с участием глав государств между QazaqGaz и CNPC было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и геологоразведки. Документ также заложил основу для начала строительства второй нитки газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент».