Новые функции появились в пенсионном калькуляторе ЕНПФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ЕНПФ улучшил пенсионный калькулятор на своем официальном сайте и в мобильном приложении, добавив новые функции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Пенсионный калькулятор ЕНПФ дополнили новыми функциями для вкладчиков.

Во-первых, пенсионный калькулятор позволяет произвести расчет пенсионных выплат в случае планируемого изъятия накоплений. Пользователь может самостоятельно выбрать:

- год и желаемую сумму изъятия пенсионных накоплений,

- способ удержания индивидуального подоходного налога (ИПН) с суммы изъятия – единовременно (в полном объеме, в момент изъятия накоплений из ЕНПФ) или ежемесячно (равными долями, в будущем при получении пенсионных выплат из ЕНПФ).

Во-вторых, в калькуляторе добавлен расчет повышения выплат из ЕНПФ для работников, проработавших на опасных и вредных производствах не менее 60 месяцев, с учетом законодательно предусмотренного поправочного коэффициента.

В третьих, калькулятор позволяет увидеть динамику пенсионных выплат в случае перевода части пенсионных накоплений управляющим инвестиционным портфелем (УИП).

Для расчета своей пенсии нужно заполнить необходимые поля в блоке «Входные данные», такие как дата рождения, пол, трудовой стаж, сумма накоплений и так далее. Если вы зарегистрированы в личном кабинете на сайте enpf.kz , то основные данные в калькуляторе заполнятся автоматически.

Результаты отражаются в блоке «Прогноз вашей пенсии» и включают возраст и дату выхода на пенсию, количество лет до исчерпания накоплений (в случае получения выплат из ЕНПФ), прогнозный размер заработной платы на момент выхода на пенсию и коэффициент замещения дохода прогнозной пенсией, а также динамику изменения прогнозной пенсии по годам в виде графика и таблицы.

Для работников вредных и опасных профессий учтен повышающий поправочный коэффициент. Если прогнозная сумма пенсионных накоплений к достижению пенсионного возраста будет достаточной для приобретения пожизненного пенсионного аннуитета в страховой организации, калькулятор предложит сделать расчет такого вида пенсионного обеспечения – аннуитетных выплат.

Для того, чтобы показать пользователю возможные варианты пенсионных выплат с учетом изменения предположений по уровню доходности, результаты выдаются в трех сценариях – пессимистичном, реалистичном и оптимистичном. В каждом сценарии можно увидеть динамику пенсионных выплат в случае перевода вкладчиком части своих пенсионных накоплений УИП.

Прогнозный пенсионный калькулятор является инструментом планирования будущей пенсии и позволяет пользователю самостоятельно рассчитать предположительный размер всех пенсионных выплат, включая пенсию за счет:

• государственного бюджета (базовая пенсия и солидарная (трудовая) пенсия);

• 10% обязательных пенсионных взносов, уплачиваемых из доходов работников в ЕНПФ;

• 5% обязательных профессиональных пенсионных взносов, перечисляемых работодателем в ЕНПФ в пользу работников, занятых на работах с вредными условиями труда;

• добровольных пенсионных взносов.

«Таким образом, пользователь может оценить величину своей будущей пенсии и выбрать наиболее предпочтительную: с учетом и без учета досрочного изъятия пенсионных накоплений на жилье и (или) лечение, в случае инвестирования пенсионных накоплений через выбор УИП, а также в случае заключения договора пенсионного аннуитета.

Результаты расчетов пенсии являются прогнозными, а не гарантией выплат. Надо учитывать, что размер будущей пенсии каждого вкладчика зависит от его пенсионных накоплений. На величину накоплений влияет, прежде всего, сумма пенсионных взносов, регулярность и полнота их уплаты, а также инвестиционная доходность. Все расчетные результаты прогнозного пенсионного калькулятора представляются в реальном стоимостном выражении (т.е. уже с учетом влияния инфляции соответствующего периода прогноза)», - сообщили в пресс-службе компании.



