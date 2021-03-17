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      Жамбылская область

    Новые формы ведения боя отработали на учениях казахстанские военные

    17 Марта 2021, 18:30

    ОТАР. КАЗИНФОРМ - На полигоне «Матыбулак» прошла активная фаза двусторонних бригадных тактических учений. За маневрами с боевой стрельбой наблюдал первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-лейтенант Мурат Бектанов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    В рамках внезапной проверки войск прошли двусторонние бригадные тактические учения. Воинские части регионального командования «Юг» и Десантно-штурмовых войск были подняты по тревоге и переброшены из Шымкента и Сарыозека в Гвардейский гарнизон Жамбылской области.

    Особенность маневров в том, что впервые боевые действия друг против друга вели реальные, а не условно обозначенные противники с «запрограммированным» характером действий. Проведение учений в двустороннем формате позволило оценить командиров по целесообразности принимаемых решений и умению управлять подразделениями в условиях динамичной, быстро меняющейся обстановки, а личный состав – по слаженности и эффективности действий.

    Обе стороны с учетом оценки противника планировали боевые действия, выполняли мероприятия тактической маскировки, смену расположения позиций и пунктов управления. Важная роль отводилась действиям разведывательных подразделений, а также расчетам беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли разведку противника и местности. Тактические действия велись непрерывно, как днем, так и ночью.

    В ходе активной фазы подразделения регионального командования «Юг» вели наступление, а Десантно-штурмовые войска – оборону.

    «В полевых условиях, в обстановке, максимально приближенной к боевой, проходила апробация новых форм и способов действий, тактических приемов с учетом опыта передовых армий мира в современных вооруженных конфликтах. В частности, с широким применением расчетов БПЛА, средств противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и их взаимодействием с артиллерийскими, десантно-штурмовыми, мотострелковыми и танковыми подразделениями», – отметил начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Мурат Бектанов.

    Общая численность участников двусторонних бригадных тактических учений составила около 3000 военнослужащих, было задействовано свыше 500 единиц вооружения и военной техники.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Учения Жамбылская область Армия
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