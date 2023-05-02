Новые формы управления многоквартирными домами обсудили в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы внедрения новых форм управления многоквартирными жилыми домами рассмотрены на заседании Совета по экономической политике под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Соответствующее поручение озвучил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны 19 апреля.

На сегодняшний день в республике насчитывается свыше 54 тысяч многоквартирных жилых домов (МЖД). За прошедшие три года на новые формы управления перешли свыше 45 тысяч МЖД.

В ходе обсуждения членами Совета рассмотрены и поддержаны предложения по разработке нового пакета законодательных поправок, которыми будут предусмотрены дополнительные механизмы управления МЖД в целях обеспечения жильцов качественными и прозрачными услугами.

На заседании также обсуждены вопросы финансирования проектов комплексной застройки для очередников местных исполнительных органов.



