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    Новые формы управления многоквартирными домами обсудили в Правительстве

    2 Мая 2023, 20:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы внедрения новых форм управления многоквартирными жилыми домами рассмотрены на заседании Совета по экономической политике под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Соответствующее поручение озвучил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны 19 апреля.

    На сегодняшний день в республике насчитывается свыше 54 тысяч многоквартирных жилых домов (МЖД). За прошедшие три года на новые формы управления перешли свыше 45 тысяч МЖД.

    В ходе обсуждения членами Совета рассмотрены и поддержаны предложения по разработке нового пакета законодательных поправок, которыми будут предусмотрены дополнительные механизмы управления МЖД в целях обеспечения жильцов качественными и прозрачными услугами.

    На заседании также обсуждены вопросы финансирования проектов комплексной застройки для очередников местных исполнительных органов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК ЖКХ Алихан Смаилов
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