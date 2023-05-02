Новые фермы и картофелехранилища появятся в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в этом году в аграрно-промышленном комплексе запланировали 24 инвестпроекта. Будет создано восемь молочно-товарных ферм, введено три новых картофелехранилища. Все это направлено на повышение продовольственной безопасности региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Что еще делается в этом направлении, рассказал на аппаратном совещании руководитель управления сельского хозяйства Аскар Санаубаров.

По его словам, в фермерских хозяйствах скота становится больше. В этом году, к примеру, по лошадям ожидается прибавка на 7 %, и их количество достигнет почти 340 тысяч голов. Внимание уделяется селекционно-племенной работе. В результате стабильно растет производство мяса и молока.

В области также из года в год увеличивают посадки картофеля и овощей, чтобы снабжать жителей собственной продукцией. Растут и площади зерновых культур.

«Основной упор в увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции делается на реализацию проектов по модернизации действующих и созданию новых производств. В 2023 году запланирована реализация 24 инвестиционных проектов, из которых 10 в животноводстве, 11 – растениеводстве, 3 – в переработке. Будет создано 8 молочно-товарных ферм на 4100 голов, что позволит увеличить производство молока на 42 тыс. тонн в год. При этом загруженность молокоперерабатывающих предприятий вырастет до 77 %», – отметил Аскар Санаубаров.

В области сегодня действуют 134 хранилища для картофеля и овощей. В прошлом году ввели три новых современных картофелехранилища, в этом году прибавится столько же.

Другое важное направление – повышение доходов сельчан. Для этого предусмотрено льготное микрокредитование личных подсобных хозяйств и сельхозкооперативов. В этом году по области планируется выдать 653 микрокредита, уже поступило 218 заявок.

«Необходимо в оптимальные агротехнические сроки завершить весенние посевные работы. Принять все необходимые меры для роста поголовья скота, увеличения производства сельхозпродукции. Обеспечить ввод инвестпроектов в запланированные сроки», – сказал аким области Ермаганбет Булекпаев.