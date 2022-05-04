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    Новые депутаты Парламента от Алматинской области и АНК зарегистрированы в Казахстане

    4 Мая 2022, 11:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала депутатов Парламента вместо выбывших. Заседание состоялось 3 мая под председательством Нурлана Абдирова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила зарегистрировать депутатом Сената Парламента РК от Алматинской области Жоргенбаева Жанболата Акебаевича», – говорится в заявлении.

    Кроме того, зарегистрирован депутат Мажилиса, избранный Ассамблеей народа Казахстана. Им стал Кузиев Закиржан Пирмухамедович.

    Председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров вручил удостоверения и нагрудные знаки избранным депутатам. Абдиров отметил активную деятельность Жанболата Жоргенбаева и Закиржана Кузиева в маслихате Алматинской области.

    В завершение глава ЦИК пожелал депутатам успехов и плодотворной работы в высшем представительном органе республики, осуществляющем законодательную власть.

    Автор:

    Мажилис Сенат ЦИК
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