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    Новые депутаты должны выполнить обещания, озвученные  в предвыборной агитации  - Бахтияр Артаев

    10 Января 2021, 14:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный спортсмен, олимпийский чемпион, директор ТОО «Тарлан батырлары» Бахтияр Артаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спортсмен сделал свой выбор на избирательном участке №309, расположенном в Национальном музее РК. На данном участке зарегистрировано 2108 жителей в качестве избирателя. До 12:00 обеда собралось свыше 500 голосов.

    «Сегодня я очень благодарен соотечественникам. С самого утра многие жители активно отдают свои голоса. Сейчас народ хорошо понимает, осознает важность голосования, его пользу для будущего страны. Сегодня тоже вношу свою лепту. Ознакомившись с программами партий, я сделал свой выбор», - сказал журналистам Бахтияр Артаев.

    Также олимпийский чемпион ответил на вопросы представителей СМИ касательно того, чего он ожидает от работы новых депутатов, какие вопросы в спортивной сфере должны найти свое решение.

    «Хочется, чтобы новые депутаты сдержали обещания, озвученные в их предвыборной программе. Были подняты социальные вопросы, они рассказывали о том, что помогут малообеспеченным семьям, решат вопросы обеспечения газом и электроснабжением. Поэтому желаю им удачи, очень хочется, чтобы они выполнили обещание. Также Президент поручал развивать в регионах массовый спорт. Думаю, такие вопросы решатся в этом году», - выразил надежду спортсмен.

    Напомним, сегодня проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Выборы-2021
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