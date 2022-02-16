Новые данные по задержанным во время январских событий раскрыла Генпрокуратура РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральной прокуратурой продолжается расследование преступлений, совершенных в период январских событий в Казахстане, и работа по защите конституционных прав граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего зарегистрировано 3096 досудебных расследований. В основном это преступления против собственности, хулиганства и хищения оружия. Межведомственная следственная группа под руководством спецпрокуроров расследуют 181 дело по массовым беспорядкам и актам терроризма», - сообщил в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

Он отметил, что по уголовному кодексу массовые беспорядки сопровождаются применением насилия в отношении граждан, погромами объектов бизнеса и частной собственности, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.

По словам Е. Килымжанова, отдельные лица целенаправленно действовали для того, чтобы посеять панику, страх среди населения, парализовать деятельность госорганов. Для этого они нападали на здания акимата, как на символ госвласти, а также блокировали и штурмовали объекты сил правопорядка. Поэтому, согласно статье 255 УК РК, такие деяния квалифицируются как акты терроризма.

На сегодня по всем расследованиям Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности и Антикоррупционной службы по уголовным делам 741 подозреваемый с санкции суда содержится под стражей, в их числе 113 – ранее судимые, 42 - участники запрещенных экстремистских движений, 35 - члены организованных преступных групп.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РК продолжает поиски более двух тысяч похищенного оружия. Также был составлен портрет арестованных в Алматы во время январских беспорядков и озвучено количество ранений, которые получили гражданские лица во время январских беспорядков.