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    Новые ценности для казахстанцев назвал Касым-Жомарт Токаев

    26 Ноября 2022, 12:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев перечислил главные принципы для казахстанского общества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одним словом, профессионализм, честность и скромность должны стать нашими главными принципами. Если нам не удастся привить обществу новые ценности и выработать лучшие качества, то все реформы будут тщетными», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время торжественной церемонии инаугурации.

    Глава государства подчеркнул, что небесно-голубой флаг, паспорт и государственный язык олицетворяют единство народа. Предки, сплотившись воедино, образовали на пространстве Евразии такие сильные государства, как Золотая орда и Казахское ханство, тем самым вписав славные страницы в историю.

    «Наш народ в самые сложные времена отстаивал свою свободу. Героизм наших ханов, батыров, выдающихся личностей – яркое тому подтверждение», - добавил Президент РК. Ранее Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

    Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

    20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Общество Токаев Касым-Жомарт
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