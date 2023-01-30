Новые автомобили получили медики и работники культуры и спорта Каркаралинска

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Медработникам Каркаралинского района Карагандинской области подарили две новые кареты скорой помощи. Еще два микроавтобуса приобретены для отделов культуры и развития языков и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ключи от новых автомобилей медикам и работникам культуры и спорта вручил аким района Ерлан Кусайын.

«У нас много планов по развитию района. В частности, по госпрограмме развития здравоохранения мы хотим построить в сельских населенных пунктах 20 медучреждений. Также не забываем о проблемах и нуждах работников культуры и спорта. Они постепенно будут решаться», – подчеркнул Ерлан Кусайын.

Ключи от одной из карет скорой помощи переданы в Центральную районную больницу.

«Новые кареты скорой помощи отвечают современным требованиям. Имеющиеся у нас автомобили уже служат около 20 лет и практически изношены», – сказал директор ЦРБ Каркаралинского района Даурен Сейтпанов.

Еще одна неотложка отправилась в Егиндыбулаке. Она будет обслуживать пациентов местной врачебной амбулатории, в составе которой отделение скорой помощи и дневной стационар на десять коек.

А новые комфортабельные микроавтобусы будут возить членов творческих коллективов и спортсменов на конкурсы и соревнования.





Фото: акимат Каркаралинского района Карагандинской области



