Новые автомобили получила ветеринарная служба в селах Карагандинской области

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ – Ветеринарная служба Каркаралинского района Карагандинской области получила семь новых автомобилей Chevrolet Cobalt. Их распределили между ветпунктами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Шесть из семи автомобилей предоставили ветеринарным пунктам сельских округов Абай, Каршыгалы, Коянды, Егиндыбулак, Ынталы и Шарыкты. Еще одну машину оформили на районную ветеринарную станцию.

«Обеспечение сельских ветеринарных пунктов автомобилями – многолетняя проблема нашего района, сейчас она стала решаться. Раньше в обслуживании у наших специалистов были старенькие «Нивы», они часто ломались», – сказал руководитель ветеринарной станции Каркаралинского района Аян Мержакупов.

Айымгуль Койайдарова – заведующая ветеринарным пунктом Каршыгалинского сельского округа. В её подчинении работают два фельдшера и один санитар. Они обслуживают село Коктас, отделение «Новый путь», станцию Саумалколь и пять зимовок.

«На нашей территории насчитывается около 3500 голов КРС и примерно 5300 голов мелкого рогатого скота. С февраля у нас началась горячая пора. Это и отел, и плановая вакцинация животных. Без автомобиля нам никуда. Старая «Нива» часто ломалась. Нам приходилось подолгу ждать запасных частей. Теперь мы надеемся, что работа ускорится», – отметила Айымгуль Койайдарова.