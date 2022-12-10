Новые автомобили получила санитарная служба в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Накануне Дня независимости РК девять новых автомашин получила санитарная служба Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина вручила представителям санитарных служб региона ключи от новых машин. Среди получивших транспорт - управления санитарно-эпидемиологического контроля Астраханского, Буландынского, Бурабайского Есильского Зерендинского, Сандыктауского, Целиноградского районов и города Кокшетау, а также служба департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области.

«Для укрепления материально-технической базы служб санитарно-эпидемиологического контроля Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК за счет республиканского бюджета приобретены 132 единицы автотранспорта, которые распределены для всех департаментов санитарно-эпидемиологического контроля нашей страны. Девять из них выделено нашему региону. Для нас важна мобильность и оперативность, чтобы своевременно отработать очаги. Надежный автотранспорт - залог своевременного проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий», - отметила А. Мусина.

Руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Буландынского района Даметкен Мухамеджанова призналась, что новый транспорт все санврачи ждали с особой надеждой.

«Сегодня мы все радуемся. Эмоции зашкаливают, потому что наш автотранспорт по области был уже достаточно устаревший морально, и новые комфортные машины дают сегодня возможность еще качественнее обеспечить санэпидблагополучие нашей области», - сказала Д. Мухамеджанова.

Последнее обновление автопарка санитарной службы региона было в 2020 году.



