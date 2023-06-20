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    Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру

    20 Июня 2023, 16:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Маслихате Астаны рассмотрели бюджетные заявки внесенных администраторами бюджетных программ по уточнению бюджета столицы на 2023 год, передает МИА «Казинформ».

    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры просит из местного бюджета 46 миллиардов тенге. Такую сумму озвучил руководитель Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны Жансултан Сапарбаев, он подчеркнул, что предварительно на поддержание реализуемых проектов нужно 16,7 миллиардов тенге.

    «По третьей программе – 8 миллиардов это по 9объектам. Здесь хочется остановиться на одном очень важном объекте. Строительство по улице Бейсековой на данном участке нужно построить теплотрассу в две линии, они будут запитаны от ТЭЦ-3. Это очень стратегический объект, просим его поддержать. Плюс есть еще улица Рыскулова, и у нас вышел новый проект, сегодня как раз конкурс состоялся. Это улицы за Хан Шатыром, грубо говоря между Мухамдханова и Сыганак в будущем она должна пробить к ним выезд. Он выйдет сразу на Домалак Ана. Там стоят две школы в следующем году, в этом году хотим начать с инженерных сетей», - сказал Сапарбаев на заседании Маслихата Астаны.

    Спикер отметил, что Управлению необходимо 450 миллионов тенге на автоматизированную систему, которая будет взвешивать большегрузы при въезде в город.

    «В данном лоте хотим впервые в нашем управлении установить автоматизированную систему, которая будет взвешивать автотранспорт. Сейчас у нас в городе большая проблема есть с тяжелым транспортом, грузовыми машинами, чтобы их взвешивать. Реально бывают случаи, когда он якобы 10 тонн весит, а по факту все 20. Соответственно от этого асфальт тоже портится. По плану хотим внедрить на выезде с индустриального парка в сторону Кошкарбаева, этот участок дороги постоянно «убивают». В этом году мы проектируем капитальный ремонт карагандинской трассы, и там же хотим заложить в проект данную систему. Для местного бюджета это будет лишний доход», - добавил он.

    По программе субсидирования пассажирских перевозок Управление просит 5 миллиардов тенге.

    Жансултан Сапарбаев также сообщил, что планируется строительство 57 светофорных, на которые необходимо порядка 750 миллионов тенге.

    Кроме того, Управление планирует приобрести новые автобуса на 2,4 миллиарда тенге.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана Транспорт Маслихат Бюджет
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