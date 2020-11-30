Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Транспорт

    Новые автобусы будут курсировать по улицам Шымкента с 1 декабря

    30 Ноября 2020, 17:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения населения общественным транспортом в Шымкент доставлено 590 новых автобусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Шымкент.

    Автобусы удовлетворяют все существующие потребности для комфортного и безопасного оказания услуг пассажирских перевозок и соответствуют высоким стандартам качества.

    С целью ознакомления с новыми автобусами, автопарк «T-bus» посетил аким города Мурат Айтенов. Все автобусы оснащены видеокамерами, кондиционерами, микрофонами для объявления сообщений водителем. Кроме того, автобусы оборудованы ручными пандусами, а также имеются места для расположения инвалидных колясок.

    Компания имеет большой опыт в обслуживании автобусов, работающих на газ-метане. Для бесперебойной работы и обслуживания маршрутов компания имеет производственно-техническую базу и автоматизированную газонаполнительную станцию.

    С 1 декабря 150 новых автобусов будут осуществлять перевозки на 8 маршрутах №103, 27, 35, 84, 135, 92, 74, 12, связывающих окраины с центральной частью города.

    Стоит отметить, в рамках комплексной программы «Развитие автобусных перевозок на 2018-2020 годы» акиматом города в прошлом году было приобретено 300 автобусов. В настоящее время данные автобусы задействованы в перевозках пассажиров.

    Автор:

    Транспорт Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    Первый автомобиль-конструктор легализовали в Костанае
    Движение перекроют на двух проспектах и шоссе в Астане
    Сейчас мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Президент Казахстана
    Более тысячи жителей Шымкента вступили в брак через мобильное приложение
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз