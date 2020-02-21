Новые агрохимические лаборатории построят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новые агрохимические лаборатории построят в Казахстане. Об этом сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас остро стоит проблема с применением удобрений. Объемы внесения удобрений по республике остаются на низком уровне - всего 14-18% от потребности. Так, в 2019 году приобретено 401,7 тонн удобрений, что на 15% ниже чем в предыдущем году. Основной причиной снижения темпов роста внесения стало отсутствие агрохимических картограмм, в особенности в южных регионах», - сказал Айдарбек Сапаров на расширенном заседании Минсельхоза.

Он напомнил, что со следующего года для получения субсидий необходимо иметь агрохимическую картограмму.

«Остался всего один год. Следует активизировать работу по проведению агрохимических анализов почв. СХТП жаловались на отсутствие лабораторий. Планируется строительство новых агрохимических лабораторий, так в Костанае и Петропавловске уже запущены лаборатории, которые оснащены современным автоматизированным оборудованием. Акиматам областей необходимо проводить активную информационную работу в этом направлении», - отметил вице-министр.

Еще одной проблемой, по его словам, является борьба не только с засоренностью полей, но и вредителями и болезнями.

«Своевременное определение очагов распространения и проведение химических обработок позволит предотвратить значительные потери урожая и его качества. Ежегодно на борьбу с ними выделяются огромные бюджетные средства, а эффект от этого минимальный. Так, площади распространения горчака ползучего не уменьшаются, что наносит значительный урон сельхозпроизводству. Это означает, что на местах не принимаются необходимые меры и контроль за их выполнением осуществляется не на должном уровне», - заявил спикер.

Кроме того, на посевах зерновых широко распространены ржавчина и септориоз. А. Сапаров сообщил, что в годы массовых заражений потери урожая могут достигать 40% и даже полной гибели растений.

«В этой связи, как вы знаете, с текущего года будут субсидироваться все виды пестицидов. При этом субсидирование пестицидов будет осуществляться с учетом экономического порога вредоносности. Информация о площади, месте распространения вредных, особо опасных вредных организмов с численностью выше ЭПВ и карантинных объектов будет предоставляться областной территориальной инспекцией Комитета государственной инспекции в АПК», - сообщил спикер.

«Данная мера позволит аграриям самим выбирать необходимые фунгициды и инсектициды для борьбы с болезнями и вредителями растений, а также предотвратить массовое их распространение путем проведения обработок в оптимальные сроки», - добавил он.



