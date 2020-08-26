Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Новую тест-систему для выявления коронавируса разрабатывают казахстанские ученые

    26 Августа 2020, 18:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заведующая лабораторией молекулярной биологии Института биологии и биотехнологии растений Диляра Гриценко рассказала о новой тест-системе на коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила заведующая лабораторией института, метод выявления способен даже в инкубационный период обнаружить наличие коронавируса.

    «ПЦР-метод в реальном времени является на данный момент стандартным, чувствительным методом, он используется не только для коронавируса, но и других вирусных и бактериальных патогенов. Есть альтернативные, более быстрые методы. Этот метод, который мы предлагали в рамках конкурса «Стоп Коронавирус». Метод основан на изотермической амплификации. Данный метод является очень дешевым, способен в инкубационный период обнаружить вирус, и нет необходимости в наличии дорогостоящего оборудования», - рассказала Диляра Гриценко во время онлайн-обсуждения на площадке АО «Фонд науки».

    По ее словам, сейчас разработан дизайн тест-системы, однако необходимы ресурсы, в том числе и финансовые средства для ее реализации.

    «Главное преимущество то, что можно использовать метод в маленьких городах, отдаленных селах. Нет необходимости также в высококвалифицированных кадрах для того, чтобы проводить этот метод. Очень много достоинств. На данный момент мы полностью сделали дизайн данной тест-системы, есть необходимость только в материалах и, соответственно, в финансовой помощи, чтобы реализовать данную тест-систему», - отметила Д. Гриценко.

    Напомним, в ходе онлайн-обсуждения заведующая лабораторией молекулярной биологии Института биологии и биотехнологии растений заявила, что в инкубационный период сложно определить наличие коронавируса.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Наука Здравоохранение Общество Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дух приходит со временем – побывавший в Ираке хирург о карьере военного врача
    Сложные манипуляции на сердце проводит главный аритмолог БМЦ УДП РК Аян Абдрахманов
    Более 120 тысяч исследований КТ и МРТ прошли карагандинцы бесплатно по ОСМС
    Один день с врачами скорой помощи СКО
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали