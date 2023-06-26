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      Жамбылская область

    Новую технику закупили для лесхозов Жамбылской области

    26 Июня 2023, 02:14

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Материально-техническое оснащение лесохозяйственных учреждений обновляют в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Для укрепления материально-технической базы учреждений лесного хозяйства в Жамбылской области закупили 121 единицу новой техники. В минувшее воскресенье состоялась торжественная церемония ее передачи работникам лесхозов.

    На улучшение материально-технической базы лесохозяйственных учреждений Жамбылской области в 2018 - 2022 годах выделено 1,3 миллиарда тенге. Уровень обновления техники составил 78%.

    На укрепление материально-технической базы учреждений лесного хозяйства оперативной группы «Сапсан», КГУ «Жамбыл су қоймалары» выделено 280 млн тенге, закупается новая техника.

    В этот день отличившиеся работники лесхозов региона награждены знаками «Облысқа сіңірген еңбегі үшін», почетными грамотами и благодарственными письмами акима области. В ходе церемонии сотрудникам КГУ «Жамбыл су қоймалары» вручили ключи от трех машин «УАЗ».

    По данным областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, общая площадь государственного лесного фонда Жамбылской области составляет 4 млн 425 тысяч 293 гектара. Из них покрыто лесом 2 млн 310 тысяч 224 гектара земель, что составляет 52,2% от общего объема лесного фонда. В 15 лесхозах работают 932 сотрудника.

    За 30 лет общий объем лесного фонда Жамбылской области увеличился на 612 тысяч гектаров. Это стало возможным в результате содействия естественному возобновлению леса и профилактики лесных пожаров. Ежегодно в Жамбылской области природные пожары были настоящим бедствием, в огненной стихии гибли люди, наносился огромный ущерб экологии и экономике региона. Однако в 2021 году количество природных пожаров на территории Жамбылской области резко уменьшилось благодаря мерам господдержки и оптимальной организации труда.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Регионы Казахстана Тараз
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