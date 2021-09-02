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    Новую стратегию развития массового спорта разработают в Казахстане

    2 Сентября 2021, 18:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Семь основных направлений работы проектного офиса «Трансформация спорта Казахстана» назвал руководитель проекта Камбар Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проектный офис по трансформации проведет полный цикл преобразований в спорте – от системы управления на государственном уровне до сельских округов, будет взаимодействовать с Национальным параолимпийским комитетом, федерациями, будет разрабатывать стратегические цели для страны в сфере развития детского массового спорта и спорта высших достижений», - сказал Камбар Омаров на пресс-конференции в СЦК.

    Спикер добавил, что проектный офис начнет работу с детального SWOT-анализа отрасли, составит основной перечень стратегических направлений, сформирует группу проектов, создаст карту стейкхолдеров и карту цифровизации, займется совершенствованием системы управления и совместно с Министерством культуры и спорта будет участвовать в разработке новой стратегии развития массового спорта, а также совместно с депутатами Парламента будет работать над совершенствованием законодательства в сфере спорта.

    «На основания нашего предварительного анализа группы по трансформации спорта команда выделила на сегодня семь стратегических направлений, над которыми нам надо работать. Первое – развитие детского массового спорта. Второе - трансформация системы управления. Третье – совершенствование кадровой политики. Четвертое – законодательные и регуляторные инициативы. Пятое – медико-биологическое и фармацевтическое обеспечение. Шестое – развитие спортивной инфраструктуры. Седьмое – международное сотрудничество», - сообщил Камбар Омаров.

    Было отмечено, что по каждому из стратегических направлений группами будет разработана Дорожная карта.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Спорт Минкультуры Другие государственные органы Общество
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