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    Новую Стратегию партнерства обсудил Алихан Смаилов с членами Совета директоров АБР

    17 Октября 2022, 20:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с членами Совета директоров Азиатского Банка Развития во главе с исполнительным директором Серджио Лугарези. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Стороны обсудили разработку новой Стратегии странового партнерства АБР для Казахстана на 2023-2027 годы, принципы новой экономической политики Правительства РК, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.

    Премьер-Министр отметил, что Казахстан вступил в новый период политического развития и экономической трансформации, что подразумевает реализацию мер по диверсификации экономики, реформированию госуправления и комплексному развитию человеческого капитала.

    Кроме того, Правительство продолжает работу по повышению инвестиционной привлекательности республики, совершенствованию налогово-бюджетной политики и декарбонизации экономики.

    «Реализация основных приоритетов страны позволит преодолеть трудности современного этапа и выйти на траекторию устойчивого и качественного экономического роста», — подчеркнул Алихан Смаилов.

    При этом он отметил, что основополагающим документом сотрудничества между Казахстаном и АБР станет новая Стратегия странового партнерства, которая будет способствовать достижению целей развития республики.


    В свою очередь Серджио Лугарези подтвердил готовность банка продолжать активную работу с Правительством РК по всем интересующим направлениям.

    «Уверен, что наше плодотворное взаимодействие позволит эффективно реализовать все намеченные задачи», — сказал Серджио Лугарези.

    Фото: primeminister.kz
    Правительство РК Премьер-министр РК
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