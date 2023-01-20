Новую систему отбора служащих запустят в пяти госорганах

АСТАНА. КАЗИФНОРМ – Агентство РК по делам государственной службы проведет в пилотном режиме апробацию новой системы отбора на государственную службу с 1 марта текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пилот будет проходить с 1 марта в 5 государственных органах, а именно в Агентстве по делам государственной службы, Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, Министерстве торговли и интеграции, акиматах Акмолинской области и города Шымкента», - сообщил председатель Агентства Дархан Жазыкбаев на расширенном заседании коллегии государственного органа по итогам работы за 2022 год.

По его словам, на внешнем портале «Е-қызмет» разработан новый алгоритм отбора на государственную службу. Новый формат конкурсной процедуры позволяет кандидатам участвовать в конкурсе на всех этапах, в любое время и из любой точки мира, кроме собеседования, которое проходит в заранее определенное время.

«Система «Е-қызмет» интегрирована со всеми основными информационными системами. Она позволяет кандидатам, поступающим на государственную службу, не тратить время на сбор документов. Получение информации о претенденте из иных информационных систем, проверка его судимости или причастности к иным правонарушениям, рассмотрение соответствия квалификационным требованиям – все это автоматически система сделает сама. В наших планах – провести в пилотном режиме апробацию новой системы отбора», - пояснил Дархан Жазыкбаев.

Ранее сообщалось, что Агентство разработало и внесло на рассмотрение Парламента законопроект по совершенствованию государственной службы. Одно из нововведений – возможность увольнения политических служащих по решению Президента в связи с «утратой доверия». Уволенный по этой причине служащий не сможет вернуться на государственную службу в течение трех лет.



