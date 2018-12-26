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Новую школу ввели в эксплуатацию в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии нового года в Мактааральском районе Туркестанской области открылась новая школа на 600 мест. Ученики средней школы имени Кажымукана, которые ранее обучались в три смены, отныне будут учиться в новом здании, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На новый объект выделено 1,1 млрд тенге из республиканского бюджета. Школа оснащена кабинетами физики, химии, информатики, мультимедийными и лингафонными классами последнего образца. А также есть все возможности для организации спортивных, творческих и рукодельных кружков. На торжественном открытии школы участвовал аким района Бахыт Асанов. По его словам, в этом году в регионе введено в эксплуатацию 5 новых учебных учреждений.
«В настоящее время в районе ведется строительство двух школ, в скором времени будут начаты работы еще по пяти школам. Наша сегодняшняя цель - с помощью возведения 5-6 школ в год уменьшить количество двухсменных учебных учреждений», - сказал Бахыт Асанов.
Отметим, общая средняя школа имени Кажымукана была открыта в 1966 году. В учреждении обучаются 587 детей, 45 - воспитанники дошкольной группы. Благодаря новой школе открыты 15 вакантных мест.
Автор: Айнур Акбаева
Перевод: Сабина Биржанкызы
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