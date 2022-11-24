Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Новую школу открыли в Арыси

    24 Ноября 2022, 04:19

    АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - В Арыси открыта частная школа на 70 детей. В новом учебном заведении в центре города учащиеся 1-4 классов будут углубленно изучать английский и русский языки и информатику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    В торжественном открытии школы «Болашак» для учащихся начальных классов приняли участие глава города Гульжан Курманбекова и специалисты городского отдела развития человеческого потенциала, родители и учителя.«Новая школа, которая открывается в нашем городе, - это возможность для всестороннего развития и расширения кругозора детей. Работа по созданию максимально благоприятных условий для получения качественного образования будет продолжена. Выражаю благодарность предпринимателям и ответственным специалистам отрасли, которые активно участвуют в развитии образования, – сказала Гульжан Мамытовна.
    В школе, оснащенной современным оборудованием, есть пять кабинетов для учащихся начальных классов, актовый зал и столовая. Особенностью нового учебного заведения является то, что здесь дети учатся только в одну смену, а количество обучающихся в одном классе не превышает 15 человек.
    В рамках мероприятия основатель школы Дарига Кажымуканкызы представила общественности и родителям коллектив школы из квалифицированных специалистов, и рассказала, что здесь созданы все условия для всестороннего обучения детей.
    Туркестанская область Образование Строительство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ответственные за качество дорог организации оштрафованы на 111 млн тенге
    Десять экологических проектов акмолинских школьников выиграли в конкурсе «ECO AQMOLA»
    Каскадный комплекс и новые высотки появятся в СКО
    Льготы предоставят строящим студенческие общежития инвесторам в РК
    Популярное
    1 Как изменилась численность населения в городах-миллионниках Казахстана за 10 лет
    2 Германия — Япония: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу
    3 Новую модель управления пригородами Астаны, Алматы и Шымкента внедрят в РК
    4 Несколько городов Турции снова трясло
    5 Завод ТОО «Казфосфат» в Жамбылской области работает в штатном режиме
    Новости партнеров