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Новую школу на 900 мест открыли в Петропавловске

27 Августа 2020 17:10
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Новую школу на 900 мест открыли в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, в микрорайоне «Жас Оркен», сдали в эксплуатацию новую школу на 900 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы акима Северо-Казахстанской области, в новое здание переехала школа №6. В ней обучались 600 детей при проектной мощности в 200 учащихся. Детям приходилось учиться в три смены.


«Проблема решена. Ученики и учителя будут учиться в просторных и уютных кабинетах, где созданы все условия. В новом учебном году распахнет свои двери для школьников школа на 300 мест в райцентре Бесколь. В конце года откроем еще одну школу по улице Уалиханова в Петропавловске», - сказал во время посещения школы аким области Кумар Аксакалов.


В регионе ежегодно увеличивается количество первоклассников. В 2018 году в первый класс пошли 7,7 тысячи детей, в прошлом году - 8,5 тысячи. В этом году - североказахстанские школы ждут около 9 тысяч первоклассников.


На одном из заседаний акимата К. Аксакалов отмечал, что расходы на отрасль образования составляют треть бюджета области.


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#Северо-Казахстанская область   #Образование   #Акимат   #Строительство  
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Автор:

Олеся Жуковень

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