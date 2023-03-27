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      Образование

    Новую школу на 600 мест открыли в Таразе

    27 Марта 2023, 23:23

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы аварийных и перегруженных школ решают в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В расположенном на окраине города Тараза жилом массиве «Барысхан» открылось новое учебное заведение на 600 мест.

    Как сообщили в пресс-службе акима города, на торжественной церемонии открытия средней школы №62 присутствовали аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, глава города Тараза Бакытжан Орынбеков, представители общественности, ветераны образования.

    Создание инфраструктуры сферы образования является для местной власти главной обязанностью, отметил аким области.

    «Знания – это золотой мост, соединяющий человечество с цивилизацией. Сегодня проводится системная работа по укреплению материально-технической базы школ области, строятся новые объекты, решаются проблемы аварийных, трехсменных школ и дефицита ученических мест. Многие выпускники жамбылских школ сегодня плодотворно трудятся в различных сферах экономики, вносят свой вклад в развитие страны. Надеемся, что в будущем вы станете сильными специалистами и будете работать для блага нашей страны», - обратился к школьникам Нуржан Нуржигитов, вручая символический ключ.

    С поздравлениями и добрыми пожеланиями обратился к участникам торжества ветеран труда Алпысбай Смаилов, подчеркнув, что в Казахстане многое делается для развития сферы образования.

    После торжественной части мероприятия гости прошли по этажам школьного здания, осмотрели кабинеты.

    В школе №62 имеются 23 оснащенные современной оргтехникой кабинета, в том числе компьютерные классы, лингафонные и мультимедийные кабинеты, мастерская. Для занятий физкультурой предусмотрен спортзал, все школьные мероприятия будут проходить в актовом зале.

    По информации областного управления образования, в 2022 году на развитие сферы образования области было выделено 244,4 млрд тенге, что превышает 50% годового бюджета региона. На строительство 22 объектов образования в 2022 году было выделено 7,6 млрд тенге. Завершилось строительство восьми объектов, остальные 12 сдадут в эксплуатацию в 2023 году. Это должно решить проблемы имеющихся в регионе двух трехсменных школ, двух школ с дефицитом мест и шести аварийных школ.

    В рамках национального проекта «Комфортная школа» в Жамбылской области будет построено еще 20 учебных заведений. Строительство восьми школ начнется в этом году, а остальных – в 2024. В Таразе в рамках данного проекта будет построено четыре школы.

    Как сообщалось, ко Дню знаний этого учебного года в Жамбылской области открылось шесть новых школ в Таразе и в четырех районах Жамбылской области. Сейчас в 447 школах области учатся более 244 тысячи школьников. Все образовательные учреждения области обеспечены камерами видеонаблюдения.

    Автор: Галина Скрипник

    Фото пресс-служба акима города Тараза

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Образование
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