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    Новую серию банкнот введут в Кыргызстане

    3 Мая 2023, 14:56

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане с 10 мая 2023 года вводятся в обращение банкноты пятой серии национальной валюты, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Национального банка КР, купюры номиналом 200, 500 и 1000 сомов содержат трехуровневый комплекс современных защитных элементов, обеспечивающий надежную защиту от подделок. Денежные средства нового образца защищены водяным знаком, защитной нитью, рельефностью изображений, скрытым изображением, цветопеременной краской и блестящей полоской (на оборотной стороне).

    Выпуск новой серии банкнот посвящен 30-летию со дня введения национальной валюты в Кыргызской Республике. Новая серия нацвалюты без изменений сохранила основной цвет, размер, отражение историко-культурного наследия Кыргызстана, портреты деятелей искусства и культуры на лицевой стороне, достопримечательности страны на оборотной стороне.

    Все денежные купюры прежних годов выпусков являются официальными средствами платежа на территории Кыргызской Республики и подлежат обязательному приему.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан Мировые новости
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